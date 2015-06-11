分析师看中国5月工业等指标

路透北京6月11日 - 中国5月工业增速小幅回升，但仍处在低位，1-5月投资增速则进一步下降，意味着经济下行压力仍大，后续政策宽松趋势不改。

国家统计局在新闻稿中称，工业生产回升的基础仍不牢固，下行压力依然较大；而资金和新开工项目不足仍是制约投资增长的主要因素。

不过，房地产调控政策效果开始显现，房价基本稳定亦有利于购房需求平稳释放，带动1-5月商品房销售有所回暖。这应对经济构成一定支撑。

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主要数据:

--中国1-5月固定资产投资同比增长11.4%（路透调查预估中值为12%）

--中国5月规模以上工业增加值同比增长6.1%（路透调查中值为6%）

--中国5月社会消费品零售总额同比增长10.1%（路透调查中值为10.1%）

--中国1-5月房地产开发投资同比增长5.1%，新开工面积同比下降16%

--中国1-5月商品房销售面积同比下降0.2%，销售额增长3.1%。

中国工业增加值图表 link.reuters.com/xav84w

以下为市场人士的评论:

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

5月份投资延续下滑势头，中央与地方项目继续双降，除铁路投资高增外，其余版块均不理想；地产销售延续改善迹象，前五月商品房销售额终于转正，但地产投资与开工仍在下滑，销售端尚未传导到投资端；考虑到5月份地方债置换已经大规模启动，地方政府资金压力逐渐缓解，6月份后地方投资形势有机会出现改善，但恐怕单靠政府基建难以对冲地产投资下滑，我们维持地产投资最快年底启动的判断，因此二、三季度经济大概率延续下滑走势。

零售增速保持稳定，地产拉动作用有所体现，家具类和装潢装修保持高增态势，预计家电版块随后将开始启动，这将对下半年稳定零售起到支柱作用，但汽车增速仍然低迷，且工业增加值中汽车与轿车版块加速下跌，显示居民收入正在放缓（但也不排除资本市场火爆暂时抑制了居民对耐用消费品的购买）；工业增加值总体出现小幅回升，但基础并不牢固，重工业版仍在恶化。

总体来看，5月数据除地产回暖带来一些有利因素外，仍然延续了此前的下行势头，经济形势依然不乐观，稳增长措施尚未明显见效，降准、降息等宽松政策仍会继续推出，央行在维持短端流动性宽松的同时，会加大对长端利率的下行引导，以降低融资成本，支持实体经济。

--民生证券宏观团队：

工业同比连续两个月上涨，主要动力来源于外需微弱改善和国内稳增长，但目前来看，经济内生下行压力依然大，工业增加值同比回升不可持续。未来投资企稳，还需基建加码。

展望未来，经济回暖高度依赖稳增长。在房地产进入长周期下行通道、制造业产能出清仍需时日、外需难成救国骑兵的背景下，稳增长压力将持续存在。亟需疏通货币政策传导渠道，宽货币向宽信用转化，降低融资成本。加快改善PPP制度环境，做好PPP项目推介，加快项目签约。

股债双牛仍然可期。货币会宽松积极配合公共部门需求的再扩张，央行可能采取扭曲操作降长端利率，股债双牛基本面未发生质变。

--国金证券宏观分析师 李治平：

5月各项经济数据均符合我们预期，名义消费微升，工业微升，单月投资低位微升。看起来是弱平衡特征。

但另一方面，5月下旬以来周期重返疲弱，中央高层也高度重视，督查组督导地方稳增长，总理强调财政资金提升效率统筹财政资金使用，财政部要求PPP(政府和社会资本合作)真枪实干等。此外，降息的可能性大幅提升，促使资金流向实体。

--澳新银行宏观分析师 刘利刚、周浩：

今日工业数据和早前疲软的外贸数据表明二季度GDP增速可能跌破7.0%。到目前为止，货币宽松政策对增长动能的改善影响有限。由于信贷风险忧虑，商业银行不愿放贷。

财政政策则变得更加积极，财政部日前将地方债置换规模增加一倍。冀望积极的财政政策能够帮助经济企稳，但地方债供给的增加可能对民间信贷需求造成挤出效应。

央行可能增加定向宽松措施的运用，比如PSL(抵押补充贷款)，来向商业银行提供长期资金，以缓解地方债供给增加给债券收益率带来的压力。

鉴于企业面临的实际利率仍然高企，我们预期央行本月将降息25个基点。如果资本流出步伐继续像一季度那样，那么我们预计央行在今年剩余时间内会再度降准100个基点。

--方正证券高级宏观分析师 杨为敩：

工业增加值数据好于市场预期，同时，工业增加值同比增速回升具有可持续性。这有赖于目前资金成本下降，以及政策维稳带来的积极预期。

1-5月固定资产投资增速快速下降，基建和房地产投资增速下滑是主要原因。不过，向前看，房地产销售前端数据有所改善，按照销售向投资两个季度的传导时滞，目前房地产投资数据或处于短周期的底部。房地产投资在下半年或对固定资产投资增速回暖提供正面力量。

由于基建的ROE较低，一般投资主体难以承担基建较高的成本，需要政府低成本资金的注入，这也会导致基建投资增速的不连续性。不过，尽管财政收入增速放缓，但财政存款仍然十分充裕，财政加码刺激基建仍有空间，这也对下半年固定资产投资增速的回升起到正面作用。

--德勤首席经济学家 许思涛：

投资数据仍不乐观，经济仍然持续放缓，新常态是个比较漫长的过程。房地产投资持续下降，虽然销售面积销售额有所回暖，但是房地产投资很难看到回暖，这是未来将持续的趋势。

总体来看，投资数据没有特别让人激动或者担忧的情况。规模以上工业增加值方面，制造业产能过剩、矿业因国际大宗商品价格还在下降，国内竞争力明显不如国外等等现象依然存在。

政策方面，预计随着经济下行货币政策还是会继续宽松，存款准备金有很大下降空间。汇率能否作为调控手段也会提上议事日程。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

从5月份的数据看投资依旧很疲弱，尤其是房地产投资，1-5月房地产开发投资同比增5.1%，低于1-4月的增幅6%，也拖累了整体投资增幅，使得投资增幅比预期还弱。

而消费和工业增加值虽略有回升，但幅度并不大，加之进出口也不好，需求端是节节下滑，显示经济下行压力仍很大，中国经济二季度探底的可能性加大。

考虑到稳增长的政策还在加力，且近期批复的投资项目也在加快，预计有助于经济在下半年企稳，三季度政策见效经济有可能反弹。

--招商证券宏观组：

投资低于预期，主要原因还是在于制造业和房地产投资需求明显下滑的背景下，基建投资保持颓势导致整体投资增速继续大幅下滑。

二季度以来基建投资突然失速的原因有二：第一，资金到位情况较差；第二，新开工项目增长乏力。

尽管投资增速持续低迷，但5月部分实体经济数据仍蕴含短期经济企稳的希望。

--法国巴黎银行中国经济学家 荣静：

从经济增长和通胀数据看，经济下行和通缩压力都偏大。投资疲弱拖累经济，其中房地产下行严重，尽管5月一线等供应少的地区销售明显回暖，但本轮小周期的反弹不会像2009、2012年那么明显，即便考虑到从销售到投资的时滞，五六个月后的房地产投资也未必会有大的起色。

投资中的基建投资5月增速也在放缓，主要原因在于，从审批到投资开工存在时滞，而且目前基建并不是缺项目，而是受到资金的制约，中央在5月对基建项目融资态度有所放松，有助于促进基建投资落实，效果可能会在未来一两个月看到。

预计二季度经济增长仍在7%左右，虽然工业增长疲弱，但我预计服务业会在二季度表现更佳唉，主要体现在金融活动，尤其是证券市场的活跃，以及二手房交易的回暖。

政策方面，预计会加快现有政策的执行，货币政策上三季度可能还有一次降息窗口。当前企业融资成本偏贵，应着力于降低企业成本，针对长端利率上行，央行可能还会有定向措施。

--光大证券首席经济学家 徐高：

经济出现弱企稳，工业连续两个月呈现小幅回升态势，投资则出现小幅企稳，社会零售总额基本维持平稳。

投资企稳主要受需求回暖推动，而资金来源继续对投资回升形成抑制。5月固定资产投资资金来源同比增速放缓0.9个百分点值4.2%，而国内贷款不同同比更是大幅回落至20.2%。显示由于信贷传导机制不畅，宽松政策下实体经济融资难依然未得到有效缓解。

经济企稳尚不稳固，未来政策需要着力于引导资金进入实体经济。金融体系落入流动性陷阱和实体经济融资难继续并存，未来需要着力于引导资金进入实体经济，推动投资稳步回升。

地方政府债务置换扩容、放宽企业债发行条件、放松房地产企业贷款限制以及PSL都是引导资金进入实体经济的有效方式，这些方面政策的实质性进展将在当前形势下帮助经济稳步回升。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

经济低位企稳，跟政府财政支出力度加大、稳增长政策以及短期库存波动等都有关系。

房地产市场回暖的力度还可以，销售回暖应会带动投资、带动整个产业链，对经济形成支持。对经济前景偏乐观一些。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

投资低位徘徊，宽松趋势不改。5月工业同比小升6.1%，仍处低位，环比仅增0.52%，工业品通缩未改善，生产势头依然偏弱。

5月固定资产投资增速10.0%，其中制造业或受益于去年基数较低，同比较上月微升；政策放松带来地产投资小幅回暖至2.7%；但基建投资增速仍在回落，跌至15.1%，政策加码仍难以抵消融资困境。

5月地产销量增速反弹，新开工面积同比增速跌幅收窄至-12.8%，在新开工大项目不足问题凸显，库存高企的背景下，持续性需观察。

经济增速仍弱，消费微幅改善，表现好于工业投资，仍是中流砥柱。其中必需尚可，可选改善，新兴依旧抢眼。

经济下行压力未消，在工业需求低迷、投资资金到位不足的背景下，经济企稳基础并不牢固。而贷款利率偏高仍是主要风险。当前稳增长力度渐增，后续政策宽松趋势不改。

--南方基金首席分析师杨德龙：

全国固定资产投资增速回落，这也是现在经济增长状况比较低迷的主要原因。工业增加值只有6%以上，增速偏低，说明工业生产情况仍然比较低迷，经济处于一个低增速状态。 地方政府的债务置换会对稳定经济增长会起到一定的作用，但是起到多大的作用还很难预测。目前的投资增速低和整个经济环境有关，在整个实体经济没有太多投资机会的情况下，民间投资很难有一个大的表现，预期未来政策上肯定还会出台一些刺激经济增长的政策。

--华创证券宏观经济研究主管 钟正生：

在4月稳增长政策下，工业经济整体出现弱企稳，固定资产投资增速受到位资金拖累低于预期，消费则继续保持稳中有升。往后看，伴随存量财政资金统筹使用、债务置换规模增加以及保障在建项目融资资金，预期经济会延续当下弱企稳的态势。

--华宝信托宏观分析师 聂文

整个来看，投资往下走，需求还不够旺盛，外贸这一块也不是很好。总体经济面来说，仅出现企稳的信号，但经济从目前的位置回升还需要两三个月，可能要等到房地产投资的企稳回升，再加上地方债置换过后地方政府项目的投资，估计到三季度经济才会企稳回升。

基建投资方面，目前还处在新旧体制转换阶段，转得不是很顺利。中央这块一直在提，但地方资金配套一直跟不上。目前看债务置换还算比较顺利，所以可能要到下半年基建投资才能起来。

目前来看，货币利率还是处在历史低位，但无论债券市场还是贷款利率都处在历史风险水平以上。所以现在是如何让货币政策操作传导到实体经济的渠道的问题，而不是降息降准的问题。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从数据看，5月份的工业增加值略有回升，但基础并不牢固，根据惯例，工业增加值变化往往滞后于进出口，考虑到中国3-5月的出口形势并不好，估计工业增加值的回升势头很难维持，会有所反复。

而5月份的消费和投资也很乏力，结合上午发布的财政数据，均显示实体经济仍旧面临很大的下行压力，二季度能否探出底部取决于政策扶持力度。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据看来形势略缓和但仍很严峻。缓和体现在工业呈现略企稳态势，但投资再创(逾10年)新低，房地产投资降至5%左右，显示当前经济形势严峻。投资对短期内稳增长起到至关重要的作用，投资表现欠佳令经济承压。我们原本预计二季度经济增长在7%，现在估计会降至6.8%。

现在看来不是要出政策的问题，是必须加大既有政策的落实。加快实施已核准的项目，多元化措施鼓励万众创业，如果综合各项举措的实施，预计三季度经济有望企稳。

积极财政政策要加力，预计新一轮稳增长将包括传统基建和新兴产业、轨道交通项目，结构上定向供给新产业和新增长点；减税力度将加大，重点在营改增、消费税和个人所得税等；积极财政要增效，中央和地方的存量资金要由碎化整用于重点建设.

货币政策重在疏通政策传导渠道、降低社会融资成本，总量与定向调节工具的运用都将加大力度，中国式扭曲操作或成为常态。预计年内降息25个BP，降准150个BP，结构性政策工具例如PPP、PSL、再贷款、住房金融机构等的使用仍值得关注。

**相关背景**

--中国国家主席习近平近日表示，中国“十三五”时期（2016-2020）要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。

--中国央行将2015年中国全年GDP增速基准预测略微下调0.1个百分点至7%；同时指出，稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，预计下半年经济环比增速将略高于上半年。

--国际货币基金组织（IMF）预计,中国经济今年增长6.8%，与目标基本吻合，明年增速会进一步放缓至6.25%左右；并预计人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。

--中国人力资源社会保障部副部长信长星表示，当前就业形势总体比较平稳，失业率还是处在较低水平，但从1-4月份的统计来看，城镇新增就业人数略有减少，会继续关注这个问题，密切关注就业形势变化。（完）

(发稿 路透中文部；审校 黄凯)

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