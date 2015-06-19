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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 17:05 BJT

二季度47.4%的居民认为物价“高，难以接受”--中国央行调查报告

路透北京6月19日 - 中国央行周五发布二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度47.4%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降1.4个百分点。

报告显示，二季度51.5%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降0.4个百分点；该季倾向于“更多储蓄”的居民占39.9%，较上季下降5.7 个百分点。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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