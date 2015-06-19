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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 18:00 BJT

二季度企业家经营景气指数51.8% 环比降1个百分点--中国央行调查报告

路透北京6月19日 - 中国央行周五发布二季度企业家问卷调查报告显示，中国二季度企业家经营景气指数为51.8%，较上季下降1个百分点。

央行调查报告称，二季度企业家信心指数为58.3%，较上季下降0.9个百分点。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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