推动国际产能和装备制造合作有利于顶住经济下行压力--李克强

路透北京6月19日 - 中国国务院总理李克强周五指出，推动国际产能和装备制造合作是新阶段下以开放促进发展的必由之路，既有利于顶住经济下行压力，实现中高速增长、迈向中高端水平，也是与全球经济深度融合，在更高层次上嵌入世界产业链条，实现优势互补、合作发展的共赢之举。