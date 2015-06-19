推动国际产能和装备制造合作有利于顶住经济下行压力--李克强

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月19日 - 中国国务院总理李克强周五指出，推动国际产能和装备制造合作是新阶段下以开放促进发展的必由之路，既有利于顶住经济下行压力，实现中高速增长、迈向中高端水平，也是与全球经济深度融合，在更高层次上嵌入世界产业链条，实现优势互补、合作发展的共赢之举。
刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强称，近年来中国装备“走出去”初见成效，取得积极进展，央企在其中发挥了领头羊、主力军作用，当前利用中国优势产能应突出重点领域，紧密结合“一带一路”战略，坚持创新合作模式，坚持市场导向和商业运作原则，推动形成优进优出格局，促进新一轮高水平对外开放。
国务委员王勇在相同场合亦强调，中央企业要紧扣“一带一路”建设，充分发挥装备制造优势，因国因业因企施策，积极创新方式方法，灵活采取贸易、投资、园区建设、技术合作等多种方式，提高对外合作水平；加强有效协同，探索联合出海，形成走出去合力；强化风险防控，确保稳健经营和资产安全。（完）
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。