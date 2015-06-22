中国经济第二季全面回暖 印证官方复苏说法--调查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月23日 - 中国褐皮书(China Beige Book,CBB)公布的一项民间调查显示，中国经济在第二季全面反弹，这印证了官方关于经济形势好转的说法。
报告称，经济反弹受到好几个因素的推动。该报告每季度由中国褐皮书公布，调查涉及中国不同地区和不同行业的2,000多家企业。
“在主要产业中，两个因素比较突出：一个可喜的迹象是零售产业，尽管价格下滑，但营收增长加快；另一个因素是房地产业的全面反弹，”报告的作者Leland Miller和Craig Charney写道。他们并称，制造业、服务业、房地产、农业和矿业都较前季和上年出现增长。
唯一的例外是船运和旅游业，这两个产业增长放缓。
报告还强调了另外一个值得欢迎的趋势：经历数月的生产者物价下滑后，企业售价和获利开始复苏。
数据显示，45%的受访企业利润率较上年同期上升，37%的受访企业报告称，自己的产品或服务的售价实现上扬。
“涨幅仍慢于上年同期，但这至少代表已经摆脱看似无休止的价格恶化局面。”
报告称，这种复苏未见诸媒体报导或官方统计数据，原因之一可能是复苏主要由华中和西南地区的企业推动，而由北京、上海和广东领衔的发达地区却几乎不见任何改善。
调查称，劳动力市场也出现改善，稳定的薪资状况导致中国企业出现“短暂的劳动力市场甜蜜点”。
本次调查之前还出现了其它一些显示改善的初步迹象。
例如，中国国家统计局数据显示5月房价13个月来首次环比转升。尽管经济学家对于这能带来多大帮助看法不一，但它的确暗示市场开始触底反弹。
当然仍有一些令人担忧的迹象，特别是资本支出复苏依然疲弱，尽管股市大涨通常会刺激企业加大投资。
“并不是说‘中国经济正在反弹，问题已经消失’，”CBB总裁Leland Miller说。
“另一方面，就经济复苏的信号而言，你在数据中看到的，正是你希望看到的。”(完)
(编译 李春喜/刘秀红/郑茵 审校 孙茉莉/龚芳/杜明霞)
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