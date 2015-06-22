中国经济第二季全面回暖 印证官方复苏说法--调查

路透上海6月23日 - 中国褐皮书(China Beige Book,CBB)公布的一项民间调查显示，中国经济在第二季全面反弹，这印证了官方关于经济形势好转的说法。

报告称，经济反弹受到好几个因素的推动。该报告每季度由中国褐皮书公布，调查涉及中国不同地区和不同行业的2,000多家企业。

“在主要产业中，两个因素比较突出：一个可喜的迹象是零售产业，尽管价格下滑，但营收增长加快；另一个因素是房地产业的全面反弹，”报告的作者Leland Miller和Craig Charney写道。他们并称，制造业、服务业、房地产、农业和矿业都较前季和上年出现增长。

唯一的例外是船运和旅游业，这两个产业增长放缓。

报告还强调了另外一个值得欢迎的趋势：经历数月的生产者物价下滑后，企业售价和获利开始复苏。

数据显示，45%的受访企业利润率较上年同期上升，37%的受访企业报告称，自己的产品或服务的售价实现上扬。

“涨幅仍慢于上年同期，但这至少代表已经摆脱看似无休止的价格恶化局面。”

报告称，这种复苏未见诸媒体报导或官方统计数据，原因之一可能是复苏主要由华中和西南地区的企业推动，而由北京、上海和广东领衔的发达地区却几乎不见任何改善。

调查称，劳动力市场也出现改善，稳定的薪资状况导致中国企业出现“短暂的劳动力市场甜蜜点”。

本次调查之前还出现了其它一些显示改善的初步迹象。

例如，中国国家统计局数据显示5月房价13个月来首次环比转升。尽管经济学家对于这能带来多大帮助看法不一，但它的确暗示市场开始触底反弹。

当然仍有一些令人担忧的迹象，特别是资本支出复苏依然疲弱，尽管股市大涨通常会刺激企业加大投资。

“并不是说‘中国经济正在反弹，问题已经消失’，”CBB总裁Leland Miller说。

“另一方面，就经济复苏的信号而言，你在数据中看到的，正是你希望看到的。”(完)

(编译 李春喜/刘秀红/郑茵 审校 孙茉莉/龚芳/杜明霞)

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