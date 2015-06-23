人民大学报告预测今年GDP增速6.9% 三季度触底四季度反弹

路透北京6月23日 - 中国人民大学课题组近日发布报告预计，2015年国内生产总值（GDP）增速为6.9%，居民消费价格指数（CPI）上涨1.5%；2016年GDP增速为6.6%，CPI涨幅为1.8%。

经济参考报周二援引该课题组周末发布的中国宏观经济中期预测报告称，随着5月稳增长政策的全面加码，中国宏观经济将在外贸回升、房地产投资触底以及消费小幅回暖的作用下，于三季度触底，四季度小幅回升。

报告分析指出，2015年中国宏观经济在各类数据超预期回落中步入新常态的艰难期。一方面总需求增速收缩十分明显，需求不足已开始触及底线；另一方面，中国经济在总体疲软中出现了深度的分化。

“这标志着中国经济结构深度调整的关键期、风险全面释放的窗口期以及经济增速筑底的关键期已经到来，同时也意味着中国经济在疲软中开始孕育新的生机，在艰难期之中曙光已现，在不断探底的进程中开始筑造下一轮中高速增长的基础。”报导称。

不过报告认为，由于宏观经济内生性收缩力量不断强化，去杠杆和去库存不断持续，基层财政困难显化，部分行业和企业盈亏点逆转，“微刺激”效果递减等因素，稳增长政策难以从根本上改变本轮“不对称的W型”周期调整的路径。

对于未来经济发展，报告提出了一系列政策建议。要进一步通过差别化政策推进新兴产业的发展，进一步从体制机制上促进创业创新活动。同时，要在进一步扩大结构性减税的基础上，适度弱化财政收入目标，防止地方政府通过加大税收征收力度和非税收方式，变相增加企业负担。

财政政策方面，报告认为，政府应当在积极推行财税体制改革的同时，建立相应的过渡机制，缓解经济下滑和改革所带来的财政政策传导机制失灵的问题，全面落实积极的财政政策。

货币政策方面，报告建议，应持续采取“适度宽松的货币政策+金融改革+监管强化”的组合，以保证实体经济面临的货币条件指数相对稳定。

中国央行研究局首席经济学家马骏所率团队，近期调整了今年中国经济主要指标的预测，其中GDP(国内生产总值)增速下调至7%，物价涨幅降为1.4%；他们并从财政政策、货币政策、房地产市场、结构性政策四个因素出发，明确指出下半年GDP环比增速会比上半年略有回升。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)

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