中国经济仍在合理区间运行但存下行压力 需求端显积极变化--统计局官员

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月23日 - 中国国家统计局综合司高级统计师付凌晖周二表示，中国国民经济仍在合理区间运行，政策效果初显，但仍有较大下行压力。
付凌晖在接受新华社采访时表示，今年以来，受世界经济复苏缓慢以及国内“三期”叠加的影响，三大需求增速相比前几年的确有所回落，但从5月份经济运行来看，需求端也出现了积极变化。
“由于就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨，可以判定，国民经济仍在合理区间运行。”付凌晖称。
他同时指出，但必须看到，当前国内外经济环境依然复杂严峻，受国际经济形势和国内去库存、去产能的周期性因素影响，加上结构性体制性矛盾等因素掣肘，中国经济仍然存在较大下行压力。
他认为，5月需求端的积极变化体现在，制造业、房地产投资和出口同比增速在5月均有改善；消费需求总体平稳，较好地发挥了经济增长稳定器的作用；社会资本活力持续释放，民间投资保持较快增长。
中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。
“我国经济发展已经进入新常态，过去的模仿型排浪式消费需求、高强度大规模的投资需求、低成本优势支撑的出口需求时代已经结束，”他说道。
付凌晖并称，新的个性化、多样化消费需求将会引领消费升级，民间投资为主的投资需求将会激发新的市场活力，出口也在转型中不断培育新的竞争优势，不断推动中国经济走上更高水平的发展轨道。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)
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