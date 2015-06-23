中央财政下拨250亿元水利资金 支持续建重大水利项目--中国财政部

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月23日 - 中国财政部周二宣布，中央财政下拨中央水利资金250亿元人民币，用于支持有关地区172项重大水利工程中的29项续建或其他具备资金下达条件项目的建设。
财政部网站新闻稿称，支持的29项项目包括，重大农业节水工程两项112.53亿元，新建灌区工程八项42亿元、重大引调水工程两项22亿元、江河湖泊治理骨干工程17项73.47亿元。
“此次拨付资金的使用范围按照批复的可行性研究报告、初步设计和年度建设内容执行，有关地区要切实加强资金使用管理，加快预算执行，提高资金使用效益。”财政部称。
5月，国家发改委称，已确定12个项目为第一批国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营试点项目；此前，发改委亦表示，将允许包括外国和国际合资企业在内的合资格投资者参与水利工程竞标与建设。
在今年两会期间，中国国务院总理李克强指出，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元人民币以上，在建重大水利工程投资规模超8,000亿元；今年中央预算内投资增加到4,776亿元，但政府不唱“独角戏”，要更大激发民间投资获利，引导社会资本投向更多领域。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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