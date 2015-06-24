中国国家制造强国建设领导小组成立 负责统筹协调全局性工作

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月24日 - 为推进实施制造强国战略，中国国务院周三宣布成立国家制造强国建设领导小组，国务院副总理马凯任组长，办公室设在工业和信息化部。该小组将统筹协调国家制造强国建设全局性工作。
国务院通知并指出，该领导小组还将审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排，加强战略谋划，指导各地区、各部门开展工作，协调跨地区、跨部门重要事项，加强对重要事项落实情况的督促检查。
国务院5月份印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合,并且提出要成立国家制造强国建设领导小组来落实和推进此战略规划。
该战略规划明确九大战略任务和重点，包括提高国家制造业创新能力；推进信息化与工业化深度融合；强化工业基础能力；加强质量品牌建设；全面推行绿色制造等。
中国制造2025是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国计划通过三步走实现制造强国战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。（完）
(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
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