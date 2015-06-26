把稳定和扩大就业作为经济运行合理区间的下限--中国国务院

路透北京6月26日 - 中国国务院办公厅最新下发通知，就进一步做好新形势下就业创业工作布置重点任务分工方案，强调把稳定和扩大就业作为经济运行合理区间的下限，将城镇新增就业、调查失业率作为宏观调控重要指标，纳入国民经济和社会发展规划及年度计划。

中国政府网周五刊登的通知称，要按照《分工方案》的要求，进一步分解细化涉及本部门的工作，抓紧制定具体措施，逐项推进落实。同一项工作涉及多个部门的，牵头部门要加强协调，有关部门要密切协作。

国务院表示，要持续加强财税、金融、产业、贸易等经济政策与就业政策的配套衔接，建立宏观经济政策对就业影响评价机制，建立公共投资和重大项目建设带动就业评估机制。

通知要求，在今年12月底前出台具体措施，加快设立国家中小企业发展基金和国家新兴产业创业投资引导基金；鼓励地方设立创业投资引导等基金，并抓紧推广中关村国家自主创新示范区税收试点政策。

今年7月底前出台措施，实施更加积极的促进就业创业税收优惠政策，将企业吸纳就业税收优惠的人员范围由失业一年以上人员调整为失业半年以上人员。

9月底之前，将小额担保贷款调整为创业担保贷款，明确支持对象、标准和条件，贷款最高额度统一调整为10万元；健全贷款发放考核办法和财政贴息资金规范管理约束机制，完善担保基金呆坏账核销办法。

国家统计局人口和就业统计司高级统计师张志斌稍早表示，就业形势保持总体稳定，初步统计，5月大城市调查失业率仍为5.1%左右，比上月有所下降。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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