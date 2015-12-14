明年坚持稳中求进总基调 保持经济运行在合理区间--中国政治局会议

路透北京12月14日 - 中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

新华社报导称，2016年要适应经济发展新常态，坚持改革开放，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，保持经济运行在合理区间。

“着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，提高供给体系质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力，推动社会生产力水平整体改善，努力实现“十三五”发展的良好开局。”会议称。

会议指出，要积极稳妥推进企业优胜劣汰，通过兼并重组、破产清算，实现市场出清。要帮助企业降低成本，包括降低制度性交易成本、企业税费负担、社会保险费、财务成本、电力价格、物流成本等。

要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。要扩大有效供给，保持有效投资力度，着力补齐短板。要防范化解金融风险，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。

要深化改革开放，继续深化简政放权、放管结合、优化服务，加大国企、财税、金融、社保等重要领域和关键环节改革力度，推出一批具有重大牵引作用的改革举措。要抓好“一带一路”建设，促进国际产能合作，抓好重大标志性工程落地。要改善国内投资环境，保护外资企业合法权益，保护知识产权。

会议强调，城镇化是现代化的必由之路，要推进农民工市民化，加快提高户籍人口城镇化率。要增强城市宜居性，引导调控城市规模，改革完善城市规划，准确把握城市规划定位，改革城市管理体制，理顺各部门职责分工，严格安全监管，健全城市应急体系。

会议还通过了关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定。（完）