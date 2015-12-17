李稻葵：明年上半年中国经济将企稳 受万亿级基建投资将落地等拉动

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京12月17日 - 中国清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵周四称，万亿级基础设施投资落地、房地产持续去库存以及二胎政策落地对消费的拉动，将促进明年上半年中国实体经济企稳。
他在出席一论坛时并认为，2016年中国应精心管理资本账户，使国内货币政策与美国相对脱钩，并适当放宽人民币汇率浮动区间；同时适当降准降息，降低实体经济融资成本。
“积攒到现在，3万亿基础设施投资因各种原因未落地，如果明年上半年一大部分的项目能及时落地，将支撑实体经济企稳。”曾任职央行货币政策委员的李稻葵称。
房地产方面，他认为，今年5月起全国房地产成交量及价格上行，这个过程持续到明年上半年足以消化一部分库存，也将引导当地开发商开始投资融资，支撑中国稳增长。
此外，即将落地的计划生育改革也将拉动消费增长。“明年下半年开始应该有个占GDP（国内生产总值）0.2（个百分点）的向上的拉动力，就是二胎政策带来的。”他表示。
中国今年经济增长预期目标为7%左右。在全球经济增长放缓的背景下，今年前三季度中国经济增长6.9%。近日公布的11月经济指标显示中国经济略有企稳，但房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观。
央行研究局周三发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓至6.9%和6.8%；中国社科院当日亦发布2016年中国经济蓝皮书预计，明年中国经济增速料降至6.6-6.8%。
**美国加息加速资金外流，亦为人民币提供机遇**
对于美联储近10年来的首次加息，李稻葵认为，其对中国最直接的影响是加重人民币汇率贬值预期，一定程度上还会加速资金外流，但同时也为人民币提供了机遇。
“如果人民币能够抓住估计金融动荡的时间，在国际货币市场出现大规模波动的情况下，保持人民币合理的汇率浮动，就可以显示出人民币作为新兴的、未来的国际货币的真正作用，乱世方显英雄。”他说。
李稻葵并预计，中国央行一方面会通过精心管理资本账户，已经承诺开放的加快开放，没有承诺开放的坚决抓违规，严格控制资金的过快外流；另一方面，强调人民币盯住一揽子货币而非美元，并保持对一揽子货币稳定。
据他估算，11月中国外汇储备下降，60%是汇率变动引起，20%是市场将人民币兑换成美元但资金仍存放在国内，剩下的20%才是资金的流出。
中国11月末外汇储备创33个月新低至3.44万亿美元，环比大减872亿美元?（完）
(发稿 马蓉；审校 赵红梅/张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。