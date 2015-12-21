明年中国经济仍面临较大下行压力 投资增长可能降至9%左右--报载

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月21日 - 中国《经济日报》周一报道称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，投资增速下滑之外，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。
《经济日报》援引发改委经济研究所课题组报告称，其中制造业投资增速可能下降1.5%，房地产投资可能降至零增长，基础设施投资增长可能回落2%。
该报告并指出，2016年宏观政策的重点仍是要把握好稳增长、调结构和防风险的平衡，从供需两侧发力。财政政策建议扩大赤字规模，加大中央国债发债规模，并提高转移支付力度。货币政策建议进一步降息降准。同时加快推进结构性改革，并调动地方积极性。
该报告并称，2015年经济运行的主要问题包括投资增长后劲不足，1-11月份新开工项目计划总投资同比仅增长4.7%，同比下滑8.8%。市场出清困难，工业品出厂价格已经连续45个月负增长，钢铁产能严重过剩。同时就业压力凸显和金融风险加大。
发改委本月早些时候召开新闻发布会称，将简化企业债券审报程序，同时放宽信用优良企业发债指标限制。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)