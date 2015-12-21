明年中国经济仍面临较大下行压力 投资增长可能降至9%左右--报载

路透北京12月21日 - 中国《经济日报》周一报道称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，投资增速下滑之外，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。

该报告并指出，2016年宏观政策的重点仍是要把握好稳增长、调结构和防风险的平衡，从供需两侧发力。财政政策建议扩大赤字规模，加大中央国债发债规模，并提高转移支付力度。货币政策建议进一步降息降准。同时加快推进结构性改革，并调动地方积极性。