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中国财经 | 2015年 12月 21日 星期一 10:37 BJT

明年中国经济仍面临较大下行压力 投资增长可能降至9%左右--报载

路透北京12月21日 - 中国《经济日报》周一报道称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，投资增速下滑之外，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。

《经济日报》援引发改委经济研究所课题组报告称，其中制造业投资增速可能下降1.5%，房地产投资可能降至零增长，基础设施投资增长可能回落2%。

该报告并指出，2016年宏观政策的重点仍是要把握好稳增长、调结构和防风险的平衡，从供需两侧发力。财政政策建议扩大赤字规模，加大中央国债发债规模，并提高转移支付力度。货币政策建议进一步降息降准。同时加快推进结构性改革，并调动地方积极性。

该报告并称，2015年经济运行的主要问题包括投资增长后劲不足，1-11月份新开工项目计划总投资同比仅增长4.7%，同比下滑8.8%。市场出清困难，工业品出厂价格已经连续45个月负增长，钢铁产能严重过剩。同时就业压力凸显和金融风险加大。

发改委本月早些时候召开新闻发布会称，将简化企业债券审报程序，同时放宽信用优良企业发债指标限制。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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