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中国财经 | 2015年 7月 1日 星期三 17:57 BJT

中国力争2050年之前跻身中等发达经济体--李克强

路透巴黎7月1日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国的目标是本世纪中叶前脱离发展中国家之列。

“中国仍是全球最大的发展中国家，”李克强在经济合作暨发展组织(OECD)指出。

“我们的目标是到本世纪中叶时，中国将跻身中等发达国家之列，”他向OECD表示。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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