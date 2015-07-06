中国经济总体处于合理区间 有望延续近期好转态势--国家统计局

路透北京7月6日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运表示，从经济增长、就业、物价、国际收支等公认的衡量宏观经济运行状况的指标来看，今年以来国民经济运行总体处于合理区间。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。

统计局官网刊登他的话称，但也必须看到，受周期性因素、结构性矛盾和体制性矛盾的掣肘，当前主要指标好转的程度仍是初步的，对经济下行压力仍不可掉以轻心，夯实经济企稳基础、确保实现全年增长目标仍需付出艰辛努力。

他提到，去年下半年以来，针对新常态下经济运行中出现的新情况新问题，国务院采取了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生的宏观调控政策和重大改革措施。从近几个月主要指标的走势看，政策效果已初步显现，经济运行中出现了若干积极变化。

包括主要经济指标呈现回暖迹象，经济结构继续优化。高技术产业增长较快，占工业比重进一步提高，新业态新产品引领作用明显。“互联网+”继续迅猛发展等。

盛来运表示，随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。

中国将于7月中旬公布包括GDP在内的二季度宏观经济数据。学界普遍预测二季度GDP破七或是大概率事件。

中国最新公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI持平于上月的50.2，连续四个月位于荣枯线上方，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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