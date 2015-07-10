李克强：中国经济回稳基础需进一步巩固 区间调控基础上加大定向调控

路透北京7月10日 - 中国国务院总理李克强近日表示，今年以来，特别是二季度以来，中国经济运行缓中趋稳，处于合理区间，许多指标出现回升势头；但经济回稳的基础还需进一步巩固，要在区间调控基础上加大定向调控，相机实施预调微调。

中国政府网周五引述他在部分省政府主要负责人经济形势座谈会上称，世界经济复苏变数增多，各种挑战和风险对中国的影响不可忽视，促进经济稳定向好仍要付出很大努力。

“(我们)有能力有信心防止发生区域性系统性风险，保持经济运行在合理区间，促进资本市场和货币市场公开透明、长期稳定健康发展，为实体经济发展提供良好的金融环境，推动中国经济实现中高速增长、迈向中高端水平。”李克强说。

他并指出，完成今年经济社会发展主要目标任务，要以稳促进，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力在扩大内需、优化结构、增强后劲上打开新局面。要灵活施策，针对形势变化精准发力，在区间调控基础上加大定向调控，相机实施预调微调，在改革创新中释放新红利。

他强调，促进和巩固经济稳定向好，必须着力以推进结构性改革促结构调整，坚持把简政放权、放管结合、优化服务推向纵深，实施创新驱动，加快打造大众创业、万众创新新引擎。

李克强并表示，要多出针对性强的“实招”。积极扩大有效投资，特别是要增加中西部地区公共产品和服务供给，“既定项目要马上开工，已有资金要尽快到位，项目储备要超前谋划。这既拉动当前增长，又促进可持续发展。”（完）

参看详情，请点选中国政府网：here

(发稿 李贺；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。