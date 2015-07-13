更精准实施定向和相机调控 确保中国经济运行在合理区间--李克强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。
中国政府网周一引述他在经济形势专家和企业负责人座谈会上称，虽然一些多年积累的结构性矛盾进一步显现，但经济长期向好的基本面没有改变，仍具有巨大的韧性、潜力和回璇余地，中国经济潜在增长率能够支撑中高速增长。
“上半年，随着国家政策效应显现，我国经济出现回稳势头，积极因素增多，特别是大众创业、万众创新激活了千千万万个市场细胞，对宏观稳定形成了支撑；但当前一些企业生产经营困难，不少现实难题还需要化解。”他表示。
李克强上周在部分省政府主要负责人经济形势座谈会上称，今年以来，特别是二季度以来，中国经济运行缓中趋稳，处于合理区间，许多指标出现回升势头。
李克强并称，要实现增长、物价、就业、收入、环保多重目标协调发展，也为各类市场健康稳定发展创造条件。
谈及经济发展的关键点，他表示，要抓住国家推出“中国制造2025”、“互联网+”行动和推进“一带一路”、国际产能合作的机遇，着力提升核心竞争力和品牌塑造能力。
中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。路透最新调查显示，6月中国工业持续低迷，投资增长依然乏力，二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速。(完)
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。