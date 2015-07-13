更精准实施定向和相机调控 确保中国经济运行在合理区间--李克强

路透北京7月13日 - 中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

中国政府网周一引述他在经济形势专家和企业负责人座谈会上称，虽然一些多年积累的结构性矛盾进一步显现，但经济长期向好的基本面没有改变，仍具有巨大的韧性、潜力和回璇余地，中国经济潜在增长率能够支撑中高速增长。

“上半年，随着国家政策效应显现，我国经济出现回稳势头，积极因素增多，特别是大众创业、万众创新激活了千千万万个市场细胞，对宏观稳定形成了支撑；但当前一些企业生产经营困难，不少现实难题还需要化解。”他表示。

李克强上周在部分省政府主要负责人经济形势座谈会上称，今年以来，特别是二季度以来，中国经济运行缓中趋稳，处于合理区间，许多指标出现回升势头。

李克强并称，要实现增长、物价、就业、收入、环保多重目标协调发展，也为各类市场健康稳定发展创造条件。

谈及经济发展的关键点，他表示，要抓住国家推出“中国制造2025”、“互联网+”行动和推进“一带一路”、国际产能合作的机遇，着力提升核心竞争力和品牌塑造能力。

中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。路透最新调查显示，6月中国工业持续低迷，投资增长依然乏力，二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速。(完)

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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