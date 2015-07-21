中国经济增速下调的底线应该且可以稳定在7%附近--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月21日 - 中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群撰文表示，稳增长政策初见成效，经济增速回调的底部已经开始显露，预计经济运行将企稳向好，全年增速略高于7%。
中国政府网周二刊登他的署名文章并称，必要的经济增速是支持经济增长可持续、结构调整和经济转型升级可持续的必要条件，是确保就业和民生稳定的必要条件，因此中国需要把经济增速稳定在7%附近。
“今年以来政府适度加大了稳增长的政策力度，目前已经取得初步成效，...中国经济增速回调的底部已经开始显露。”文章称，“展望全年，在客观条件支持和政策效果进一步显现背景下，预计中国经济运行将企稳向好，全年经济增长率有望略高于7%。”
他指出，2008年国际金融危机降低了中国出口的增速，国内房地产、汽车市场调整降低了内需增速，在两方面需求增速都明显降低的背景下，经济增速“换挡”不可避免。
但要看到，全球经济总体逐渐趋稳，国内稳出口政策不断完善，今年以来出口增长降中趋稳态势逐渐明显。
而且国内城镇化潜力巨大，2014年中国按常住人口计算的城镇化率为54.77%，与完成城市化的国家城镇化率一般在80%左右相比，差距还很大，未来城镇化率必然会持续提高，与此相关的城镇住房需求也将持续增加；而随着城市群发展，汽车进入家庭的活动也将持续推进。
“综合分析，当前住房、汽车市场调整是与城镇化发展模式转型相联系的阶段性调整，调整后的发展空间仍然非常广阔。”文章称。
此外，今年以来房地产销售已经明显回暖，房地产企业发展环境趋向改善，而与新型城镇化相联系的基础设施建设任务巨大，一带一路开启全方位对外开放，都会推动基础设施投资保持较高增速，综合看支持投资增长趋稳的因素明显增多。
中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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