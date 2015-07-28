中国最大规模老龄国情调查8月1日开始 首次实现全国全覆盖

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月28日 - 中国人口老龄化已经进入快速发展期。新华社周二援引全国老龄办报导称，以8月1日（周六）零时为标准时点，启动为期一个月的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查。
中国自2000年以来已经开始三次老龄国情调查，这次是规模最大的一次，首次实现全国全覆盖。
“当前和今后一个时期，中国人口老龄化发展将呈现出老年人口增长快，规模大；高龄、失能老人增长快，社会负担重；农村老龄问题突出；老年人家庭空巢化、独居化加速；未富先老矛盾凸显五个特点，”全国老龄办常务副主任王建军在新闻发布会上称。
截至2014年底，中国60岁以上老年人口已经达到2.12亿，占总人口的15.5%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。