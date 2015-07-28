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时事要闻 | 2015年 7月 28日 星期二 17:17 BJT

中国最大规模老龄国情调查8月1日开始 首次实现全国全覆盖

路透北京7月28日 - 中国人口老龄化已经进入快速发展期。新华社周二援引全国老龄办报导称，以8月1日（周六）零时为标准时点，启动为期一个月的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查。

中国自2000年以来已经开始三次老龄国情调查，这次是规模最大的一次，首次实现全国全覆盖。

“当前和今后一个时期，中国人口老龄化发展将呈现出老年人口增长快，规模大；高龄、失能老人增长快，社会负担重；农村老龄问题突出；老年人家庭空巢化、独居化加速；未富先老矛盾凸显五个特点，”全国老龄办常务副主任王建军在新闻发布会上称。

截至2014年底，中国60岁以上老年人口已经达到2.12亿，占总人口的15.5%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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