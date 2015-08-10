交银财富景气指数罕见重挫 股市震荡和物价走高令收入增长下降

路透上海8月10日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一发布的最新一期交银中国财富景气指数罕见重挫。调研结果显示，因股市大幅震荡、物价上涨，小康家庭财富严重缩水，三个一级指标均有大幅下滑。

报告指出，7月国内小康家庭财富景气指数为120点，比上期下降13个百分点；三个一级指数--经济景气指数、收入增长指数及投资意愿指数全面下降，其中收入增长指数降幅最大，达到21个百分点，经济景气指数下降6个百分点，投资意愿指数下降8个百分点。

“投资收益指数的大幅下挫是导致本期收入增长指数下跌的主要因素，”交通银行金融研究中心首席经济学家连平指出，此次调研显示，7月股市反弹并未弥补小康家庭前期的投资亏损。

调研显示，由于股市震荡，小康家庭对股票投资意愿较上期骤然下降33个百分点，持有率从75%下降至72%。同时，小康家庭对期货和基金的投资意愿也随之下滑，下滑幅度均为13个百分点。

在本次调查中，值得关注的是，由于近期房地产市场呈现逐步回暖态势，本期小康家庭非自住房投资表现较好，投资收益较上期有所提升预计未来核心城市不动产成交仍将延续回升趋势。

另外，值得一提的是，国内投资环境动荡和美国加息预期的增强使得一些小康家庭开始将目光投向海外市场的投资产品，本期小康家庭境外资产投资意愿逆势大幅上升了15个百分点。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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