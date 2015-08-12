中国7月工业和投资俱疲指向经济破位风险 稳增长政策不会退场

路透北京8月12日 - 中国周三公布的7月工业、投资和消费数据全面超预期下滑，结合此前PPI创下近六年低点和进出口双降逾8%，显示经济内在下行压力较大，下半年增速存在破七风险。

作为稳增长的新招，中国政府于周二主动安排人民币贬值，而工业等经济运行数据跌跌不休，令宽松政策加码的预期进一步升温，有分析师预计近期会有降准举措。

“数据太差，压力巨大。”申银万国宏源证券首席宏观分析师李慧勇表示，除了汇率贬值，还需要加大资金投入，降低资金成本，加大对实体经济的支持力度，否则下半年7%增速难保。

他预计下半年会继续加快推进重大工程建设，推动PPP模式引导民间投资；加强政策性银行“第二财政”的作用支持信用扩大。货币政策方面，预计将以对冲性的降准和结构性宽松政策为主，加大对重点领域和薄弱环节的定向支持。

国家统计局数据显示，7月规模以上工业增加值同比增速大幅滑落至6%，投资增速则再创2001年以来最低，降至11.2%，社会消费品零售总额增速略降至10.5%。路透此前对投资、工业和消费的调查预估中值分别为11.5%、6.6%和10.6%。

“从数据看7月份投资和消费相对平稳，工业增加值却大幅回落，显示经济并没有真正回暖，”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁表示，结合7月恶化的外贸数据看，整体经济形势未能延续二季度的回升势头，经济重返稳中趋缓的态势。

国家统计局工业司高级统计师江源称，7月份工业生产增速出现回落，一方面表明工业经济企稳的基础还不牢固；另一方面，工业月度之间增速出现一定的波动也属于正常现象。1-7月份工业生产累计增速与上半年持平，总体仍属平稳态势。

他指出，7月工业增速回落主要由于外需低迷，出口下降，受投资、房地产需求减弱影响，部分投资品生产进一步下滑，部分消费品生产下降。此外，去年7月工业增长基数较高；部分地区受台风等天气原因影响，工业生产增速回落幅度较大。

前7月固定资产投资增速延续下滑态势，其中房地产和制造业投资未见改善，1-7月房地产从4.6%降至4.3%，制造业投资则从9.7%下滑至9.2%，资金来源不足也令基建增速从19.1%的高位滑落至18.2%。

中国经济6月一度企稳，助上半年增速达到7%的全年目标。但三季度以来数据重新面临下行压力。稍早出炉的7月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比进一步跌至负5.4%的近六年低点，外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%。

普遍惨淡的经济数据之中，也有个别积极信号。7月消费增速基本持稳，仍是稳增长的中流砥柱，新兴产业和与消费升级相关行业继续保持快速增长势头，如7月份高技术产业增长9.6%。

房地产开发投资增速回落幅度有所减缓，商品房销售市场则继续回暖，部分热点城市销售火爆，住宅销售增长较快。1-7月份，深圳、宁波、杭州销售面积增速超过50%，销售额增速超过70%。

数据公布后，中国沪综指.SSEC收盘跌1.1%；澳元兑美元则受人民币贬值影响下跌。

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**稳增长不会退出**

中国央行周二完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。此前横盘五个月之久的人民币兑美元即期近两日急跌3.6%。

人民币币值下调料将对外贸出口产生刺激效果。但同时引发的资本外流风险也令近期降准的预期升温，周三公布的经济数据疲弱，进一步加深了市场对央行降准在即的预期。

“金融业和地产业对GDP贡献难以持续，下半年经济有破7风险，稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实。”民生证券宏观团队朱振鑫、张瑜在数据公布后点评道。

他们认为，从货币政策看，下一步央行的宽松将更加重“质”而不是“量”，主要是通过降准（对冲汇率贬值）、定向宽松（PSL、再贷款）等方式降低长端利率，虽选择放松汇率保外需，但也不会任由利率上行冲击内需。从财政政策看，主要是通过加快PPP项目签约和城镇化基金扩容来解决基建融资问题，让基建稳增长说到做到。

中国央行上次降息是在5月11日，上次全面降准则是在4月20日。

国泰君安固收团队首席分析师徐寒飞表示，货币政策宽松在即。近期金融数据表现明显好于经济数据，核心因素在于“注水”，无论是通过“救市”，还是通过专项金融债，还是通过央行各种操作，量化宽松事实上已经发生。

而汇率一次性贬值的重要意义在于汇率定价机制的改变，央行货币政策操作的独立性将大幅上升，会更多的根据国内经济实际情况来确定货币政策的宽松程度，而不再受制于外部货币的松紧程度。预计近期央行大幅下调法定准备金率的概率大大上升。

不过，华创证券债券团队的屈庆认为，短期来看经济数据不好不会触发央行的货币宽松。

他指出，汇率贬值压力大的时候，如果央行再度大幅放松货币，无疑是给汇率贬值更大的压力。相比而言，财政政策更为积极才是核心，7月份财政支出已经加快，后期专项金融债的发行甚至不排除下半年国债的增发都可能承担更多的保增长的重任。

日前召开的中共中央政治局会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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