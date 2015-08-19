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中国财经 | 2015年 8月 19日 星期三 17:11 BJT

中国国企前七月利润降幅扩大至2.3% 地方国企利润增速放缓--财政部

路透北京8月19日 - 中国财政部周三公布，今年前七个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降2.3%，为14,157.9亿元人民币，降幅较上半年的0.1%扩大，地方国有企业利润增速放缓。

财政部网站新闻稿显示，1-7月，交通、电子、化工和电力等行业实现利润同比增幅较大；石油、建材和石化等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭行业由盈转亏，有色行业继续亏损。

在实现利润当中，中央企业为10,046.7亿元，同比下降4.5%；地方国有企业4,111.2亿元，同比增长3.6%，较上半年6.2%的增速放缓。

数据显示，前七个月，国企营业总收入同比下降6.1%，央企和地方国企同比降幅分别为7.6%和3.7%。

中国2014年国企利润增长3.4%，2013年增长5.9%，而2012年为下降5.8%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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