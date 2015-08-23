中国未来经济增长动力在于提高生产率 需增加知识资本投入--官员

路透上海8月22日 - 中国工业和信息化部产业政策司司长冯飞周六表示，在经济三大增长因素中，劳动人口和资本投入对中国经济增长的贡献正在下滑，未来国内经济增长动力将来自提高全要素生产率，即技术贡献和效率提高，这需要社会各界加大知识资本的投入。

他在德稻全球创新网络峰会上指出，提高全要素生产率最重要的四大因素是研发、设计、品牌和数据，统称为知识资本，这些非物质要素的投入将是中国经济增长中最重要的推动力量。

“中国目前正处于转型过程中，增加知识资本的投入，提高对设计的认识，我想这是非常重要的方面。”他说。

中国制造业正面临劳动力成本上升、产能过剩等诸多问题，近日公布的财新8月中国制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方，令外界对国内制造业前景产生疑虑。

不过冯飞认为，国内制造业仍有很大的提升空间，中国经济近阶段仍会依赖制造业推动，而非服务业。

他举例称，目前国内人均制造业增加值，只是美国和日本的二十分之一，显示中国应有很大潜力来提高劳动生产率，而且中国制造业附加值只是美日的二分之一，完全可以通过提高附加值来改善微笑曲线的低端分工，实现制造业增加值上的发展，而不仅仅是数量上的扩张。

冯飞表示，即使在欧美发达国家，在全球金融危机发生后，这些国家也将眼光聚焦到制造业发展，聚焦到再工业化战略上，因为他们认识到经济增长的基础在于工业和制造业。

他还指出，中国此前提出的中国制造2025战略，其主线就是把信息网络技术和制造业深度融合，其特色为通过装备制造业等重点领域的发展来实现互联网和制造业的深度融合，同时解决中国制造业基础能力问题。

今年5月，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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