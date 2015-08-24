中国经济下半年增速料保持平稳 全年能完成主要预期指标--发改委

路透北京8月24日 - 中国国家发改委周一称，随着国家出台的一系列政策措施效果进一步显现，预计下半年经济增速有望保持平稳，主要经济指标能够完成全年预期目标。

“（下一步）在保持宏观政策连续性和稳定性的同时，及时加强预调微调和定向调控，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。”发改委网站刊登的新闻稿称。

发改委指出，当前国内经济运行总体平稳的基本态势没有变，但也面临市场需求不振、工业生产压力不减、货币政策向实体经济传导不畅、财政收支和稳岗压力不降等突出矛盾和问题。

二季度中国经济出现小幅回升，一度令市场振奋，认为经济已经慢慢探底企稳。但7月工业增长区区6%，投资增长亦略有放缓，显示经济运行速度再度放缓，三季度开局着实不佳。

上周五出炉的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。