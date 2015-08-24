中国经济下半年增速料保持平稳 全年能完成主要预期指标--发改委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月24日 - 中国国家发改委周一称，随着国家出台的一系列政策措施效果进一步显现，预计下半年经济增速有望保持平稳，主要经济指标能够完成全年预期目标。
“（下一步）在保持宏观政策连续性和稳定性的同时，及时加强预调微调和定向调控，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。”发改委网站刊登的新闻稿称。
发改委指出，当前国内经济运行总体平稳的基本态势没有变，但也面临市场需求不振、工业生产压力不减、货币政策向实体经济传导不畅、财政收支和稳岗压力不降等突出矛盾和问题。
二季度中国经济出现小幅回升，一度令市场振奋，认为经济已经慢慢探底企稳。但7月工业增长区区6%，投资增长亦略有放缓，显示经济运行速度再度放缓，三季度开局着实不佳。
上周五出炉的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。