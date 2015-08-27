中国经济向好势头尚弱 但随着政策落实下半年有望保持平稳--发改委

路透北京8月27日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四表示，中国经济向好的基础不牢、势头尚弱，但随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效，下半年经济增速有望保持平稳。

他在向全国人大常委会做报告时称，预计全年经济增长、就业、粮食产量、单位国内生产总值能耗、主要污染物排放、城乡居民收入、保障房建设等指标有望较好完成；但财政收入、投资、外贸等预期指标的完成还需要付出艰苦努力。

“当前国内外发展环境仍然错综复杂，一些领域困难和风险还在加大，经济向好的基础不牢、势头尚弱。”徐绍史称。

他表示，下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，一些领域潜在风险不容忽视。

政策方面，徐绍史称，应保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调；并高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险。

上周五出炉的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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