中国经济向好势头尚弱 但随着政策落实下半年有望保持平稳--发改委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月27日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四表示，中国经济向好的基础不牢、势头尚弱，但随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效，下半年经济增速有望保持平稳。
他在向全国人大常委会做报告时称，预计全年经济增长、就业、粮食产量、单位国内生产总值能耗、主要污染物排放、城乡居民收入、保障房建设等指标有望较好完成；但财政收入、投资、外贸等预期指标的完成还需要付出艰苦努力。
“当前国内外发展环境仍然错综复杂，一些领域困难和风险还在加大，经济向好的基础不牢、势头尚弱。”徐绍史称。
他表示，下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，一些领域潜在风险不容忽视。
政策方面，徐绍史称，应保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调；并高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险。
上周五出炉的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。