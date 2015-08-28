统筹规划全国流通网络建设 降低社会流通成本--中国国务院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月28日 - 为了在2020年建立畅通高效的内贸流通体系，以及比较完善的法治化营商环境，中国国务院提出要统筹规划全国流通网络建设，推动区域、城乡协调发展；消除市场分割，清理和废除妨碍全国统一市场的各种规定和做法。
为降低社会流通总成本，国务院周五发布相关意见称，禁止在市场经济活动中实行地区封锁，禁止行政机关滥用行政权力限制、排除竞争的行为。要打破行业垄断，完善反垄断执法机制，依法查处垄断协议，加强经营者集中反垄断审查。
“坚持以市场化改革为方向。充分发挥市场配置资源的决定性作用，打破地区封锁和行业垄断，促进流通主体公平竞争，促进商流、物流、资金流、信息流自由高效流动，提高流通效率，降低流通成本。”刊登在中国政府网的意见全文称。
在健全内贸流通统一开放的发展体系方面，国务院提出，要提升环渤海、长三角、珠三角三大流通产业集聚区和沈阳-长春-哈尔滨、郑州-武汉-长沙、成都-重庆、西安-兰州-乌鲁木齐四大流通产业集聚带的消费积聚、产业服务功能。
同时，还要统筹规划建设京津冀三地流通设施，并依托长江经济带综合立体交通走廊，建设沿江物流主干道。
此外，还要完善微利经营的流通设施建设保障制度，落实新建社区商业和综合服务设施面积占社区总建筑面积的比例不得低于10%的政策。
而要构建开放融合的流通体系，就要提高利用国际国内两个市场、两种资源的能力。国务院称，将加大对流通企业境外投资的支持，统筹规划商贸物流型境外经济贸易合作区建设；并发展一批连接国际国内市场、运行规范有序的跨境贸易电子商务综合服务平台。
在提升内贸流通创新驱动水平方面，意见提出积极推进“互联网+”流通行动，加快流通网络化、数字化、智能化建设，并完善财政金融支持政策。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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