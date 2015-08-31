中国经济增速预计由今年的6.8%逐年放缓至2018年的5.8%--高盛报告

路透北京8月31日 - 知名投行--高盛最新发布报告称，尽管中国经济增长在今年7、8月再度放缓，但仍维持全年增长6.8%的预测不变，而考虑到官方可能调降明年经济增长目标，高盛小幅下调2016-2018年经济增速预估。

高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton等认为，由于债务率快速升高，中国未来几年将面临经济放缓、通胀回落和利率下行。其报告对2016-2018年的中国GDP增速最新预估分别为6.4%、6.1%和5.8%；而此前的预估值为6.7%、6.5%和6.2%。

他们指出，总体而言中国经济增长短期展望（三季度）面临挑战，这主要基于金融服务业超常增长对经济的贡献很可能回落，而当前经济面临的经济和政策不确定性进一步增大。

高盛预计，诸如天津港爆炸事件以及北京附近因大型活动关闭部分工厂等短期制约因素会在四季度消失，金融市场不确定因素对实体经济的影响也会减弱，同时稳增长政策也会进一步显现效果，高盛预计财政政策将是年底前稳增长的主要工具。

报告指出，尽管经济疲软态势料将维持至9月，进入四季度经济可能会略微加速，因此维持中国今年经济增速预估在6.8%，勉强可算完成全年经济增长“7%左右”的官方目标。

利率方面，高盛表示，鉴于经济增速放缓以及低通胀，利率将保持在相对低位，预计7天回购利率会从2.25%降至年底的2%。跨境资金方面，考虑到美联储升息立场较预期的温和，中国短期资本流出情况将在未来几个季度有所缓解。

中国国务院总理李克强日前表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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