中国经济仍运行在合理区间 能够经受住股市波动冲击--发改委副主任

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆周二表示，中国经济仍运行在合理区间，在政策上有更大的空间，下一步将以更精准的调控对冲经济下行压力，坚持在区间调控基础上预调微调。
他在国新办吹风会上指出，当前国内外经济形势错综复杂，特别是全球股市、大宗商品市场动荡，对中国有影响，经济运行受到新的压力，国内一些深层次矛盾显现。
针对近期股市波动，他指出，中国股市股票在居民家庭财产中不超过15%，要发展资本市场就要能够经受住波动。金融行业的利润仍然比较高，金融业占GDP比重约10%，从全局看金融行业发展持续健康。
“中国是发展中国家，虚拟经济对实体经济影响也很大，但没有发达国家影响那么大。金融本身也是实体经济。至于说波动，哪个行业都有波动。”他说道。
宁吉喆表示，为应对挑战，要发挥内需对经济的拉动作用，更加注重政策落实，发挥企业主体作用，确保实现全年经济增长的目标，中国经济能够保持中长速增长。
中国国务院总理李克强上周五表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。
中国股市沪综指.SSEC自6月高点已累计下跌39%。股市动荡加剧了市场对中国经济下行压力加大的担忧。
**经济数据波动仍属正常**
中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。宁吉喆表示，虽然一些经济指标波动会对心理产生影响，但要看基本面和最终的趋势。
“中国经济仍运行在合理区间，整体基本面没有改变，宏观经济运行平稳。”他称，中国就业形势稳定，物价涨幅平稳，粮食有望再获丰收。7月份数据放缓是正常波动，受基数影响8月出口降幅会有所收窄。
从积极的方面看，宁吉喆称中国经济结构调整步伐加快，消费对经济拉动作用进一步增强，新型消费模式迅速增长，上半年消费对经济的贡献率达60%。同时房地产市场近期回暖。将有利于拉动投资。
今年发改委推出11个重大工程包，还在贯彻落实中，如8,000亿元的铁路投资、在建总投资8,000亿元的水利项目，以及棚户区改造都在推进落实。
但在其它领域存在投资不落实的情况，国务院专门组织了一次督查，正有针对性整改，他提及1-7月投资增速仍在两位数以上。
宁吉喆指出，今后几个月，财政收支会保持正常趋势，进一步贯彻落实积极财政政策，力争完成财政收支目标。
中国稳增长力度近期进一步加大。央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。