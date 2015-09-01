中国经济仍运行在合理区间 能够经受住股市波动冲击--发改委副主任

路透北京9月1日 - 中国国家发改委副主任宁吉喆周二表示，中国经济仍运行在合理区间，在政策上有更大的空间，下一步将以更精准的调控对冲经济下行压力，坚持在区间调控基础上预调微调。

他在国新办吹风会上指出，当前国内外经济形势错综复杂，特别是全球股市、大宗商品市场动荡，对中国有影响，经济运行受到新的压力，国内一些深层次矛盾显现。

针对近期股市波动，他指出，中国股市股票在居民家庭财产中不超过15%，要发展资本市场就要能够经受住波动。金融行业的利润仍然比较高，金融业占GDP比重约10%，从全局看金融行业发展持续健康。

“中国是发展中国家，虚拟经济对实体经济影响也很大，但没有发达国家影响那么大。金融本身也是实体经济。至于说波动，哪个行业都有波动。”他说道。

宁吉喆表示，为应对挑战，要发挥内需对经济的拉动作用，更加注重政策落实，发挥企业主体作用，确保实现全年经济增长的目标，中国经济能够保持中长速增长。

中国国务院总理李克强上周五表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。

中国股市沪综指.SSEC自6月高点已累计下跌39%。股市动荡加剧了市场对中国经济下行压力加大的担忧。

**经济数据波动仍属正常**

中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。宁吉喆表示，虽然一些经济指标波动会对心理产生影响，但要看基本面和最终的趋势。

“中国经济仍运行在合理区间，整体基本面没有改变，宏观经济运行平稳。”他称，中国就业形势稳定，物价涨幅平稳，粮食有望再获丰收。7月份数据放缓是正常波动，受基数影响8月出口降幅会有所收窄。

从积极的方面看，宁吉喆称中国经济结构调整步伐加快，消费对经济拉动作用进一步增强，新型消费模式迅速增长，上半年消费对经济的贡献率达60%。同时房地产市场近期回暖。将有利于拉动投资。

今年发改委推出11个重大工程包，还在贯彻落实中，如8,000亿元的铁路投资、在建总投资8,000亿元的水利项目，以及棚户区改造都在推进落实。

但在其它领域存在投资不落实的情况，国务院专门组织了一次督查，正有针对性整改，他提及1-7月投资增速仍在两位数以上。

宁吉喆指出，今后几个月，财政收支会保持正常趋势，进一步贯彻落实积极财政政策，力争完成财政收支目标。

中国稳增长力度近期进一步加大。央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。（完）

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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