中国发改委批复六项公路建设工程 总投资额774亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月7日 - 中国国家发改委周一批复宁夏自治区石嘴山（蒙宁界）至中宁公路改扩建等六项公路建设工程，投资额总计774.7亿元人民币。
发改委网站刊文称，为完善国家高速公路网络，提升国家公路运输大通道的通行能力和服务水平，促进区域经济社会协调发展，同意实施石嘴山（蒙宁界）至中宁公路改扩建工程。
该项目估算总投资为220.3亿元（静态投资199.6亿元），其中，项目资本金为57.1亿元，约占总投资的26%；其余资金利用国内银行贷款解决。
发改委并称，为贯彻落实国家深入实施西部大开发战略部署，完善国家高速公路网络，同意实施云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程，并同意建设贵州省六盘水至威宁（黔滇界）公路。
上述云南省项目估算总投资约为125亿元（静态投资116.1亿元），贵州省项目估算总投资约为233.2亿元（静态投资215.2亿元）。
发改委还同时公布了海南省琼中至乐东公路可行性研究报告的批复，总投资为113.93亿元；以及国道214线和国道317线昌都过境段新改建工程可行性研究报告的批复，项目估算总投资为8.97亿元。（完）
欲览发改委批复原文，点选发改委网站： www.ndrc.gov.cn
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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