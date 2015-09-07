中国发改委批复六项公路建设工程 总投资额774亿元

路透北京9月7日 - 中国国家发改委周一批复宁夏自治区石嘴山（蒙宁界）至中宁公路改扩建等六项公路建设工程，投资额总计774.7亿元人民币。

发改委网站刊文称，为完善国家高速公路网络，提升国家公路运输大通道的通行能力和服务水平，促进区域经济社会协调发展，同意实施石嘴山（蒙宁界）至中宁公路改扩建工程。

该项目估算总投资为220.3亿元（静态投资199.6亿元），其中，项目资本金为57.1亿元，约占总投资的26%；其余资金利用国内银行贷款解决。

发改委并称，为贯彻落实国家深入实施西部大开发战略部署，完善国家高速公路网络，同意实施云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程，并同意建设贵州省六盘水至威宁（黔滇界）公路。

上述云南省项目估算总投资约为125亿元（静态投资116.1亿元），贵州省项目估算总投资约为233.2亿元（静态投资215.2亿元）。

发改委还同时公布了海南省琼中至乐东公路可行性研究报告的批复，总投资为113.93亿元；以及国道214线和国道317线昌都过境段新改建工程可行性研究报告的批复，项目估算总投资为8.97亿元。（完）

欲览发改委批复原文，点选发改委网站： www.ndrc.gov.cn

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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