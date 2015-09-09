中国经济下行压力较大 以国际合作化解过剩产能--发改委

路透北京9月9日 - 中国国家发改委主任徐绍史周三在达沃斯论坛上表示，中国经济基本面是好的，只是目前面临的下行压力还是比较大；中国要抓住机会推动国际产能和装备合作，来化解产能过剩问题。

他并表示，国企改革改革文件近期会陆续出台，而且事实上今年上半年企业兼并重组速度非常快，兼并重组金额的增长达到26%。

“下行压力还是比较大，具体体现在产能过剩，但这都不是落后产能，都是符合技术规范和环保标准的先进产能，”他说，“还有工业和投资增速有所下降，以及近些年高速发展积累的一些矛盾和风险也在逐步显现。”

他认为，中国不能再靠单纯出口消费品来拉动需求，而是要走出去进行国际产能和装备合作，来更好的发展外需，顺应国际产业发展分工潮流。

“中国这两年经济增速在7%左右 基本面是好的，中国经济对世界经济增长的贡献率将近30%左右，”徐绍史称，“现在产业门类齐全，产能非常丰富，这些产能并不落后，是富裕的产能，中国要抓住机会推动国际产能和装备合作。

他指出，发达经济体本身的产业要转型升级，他们具有先进的技术、管理经济和雄厚的资金；与此同时，发展中国家正在推进工业化和城镇化，需要大量基础设施，需要比较完善的产业体系。

“中国有能力、有优势，发达国家有先进技术和管理经验，发展中国家有市场，”徐绍史称，“结合在一起，就能大范围深度推动国际产能和装备合作。”

至于怎么推进，他认为首先要建立政府间、企业间的合作机制，其次要有框架方案，解决怎么做、做什么的问题；第三要有明确的项目清单，最后还要有融资安排。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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