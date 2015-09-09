中国经济下行压力较大 以国际合作化解过剩产能--发改委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日 - 中国国家发改委主任徐绍史周三在达沃斯论坛上表示，中国经济基本面是好的，只是目前面临的下行压力还是比较大；中国要抓住机会推动国际产能和装备合作，来化解产能过剩问题。
他并表示，国企改革改革文件近期会陆续出台，而且事实上今年上半年企业兼并重组速度非常快，兼并重组金额的增长达到26%。
“下行压力还是比较大，具体体现在产能过剩，但这都不是落后产能，都是符合技术规范和环保标准的先进产能，”他说，“还有工业和投资增速有所下降，以及近些年高速发展积累的一些矛盾和风险也在逐步显现。”
他认为，中国不能再靠单纯出口消费品来拉动需求，而是要走出去进行国际产能和装备合作，来更好的发展外需，顺应国际产业发展分工潮流。
“中国这两年经济增速在7%左右 基本面是好的，中国经济对世界经济增长的贡献率将近30%左右，”徐绍史称，“现在产业门类齐全，产能非常丰富，这些产能并不落后，是富裕的产能，中国要抓住机会推动国际产能和装备合作。
他指出，发达经济体本身的产业要转型升级，他们具有先进的技术、管理经济和雄厚的资金；与此同时，发展中国家正在推进工业化和城镇化，需要大量基础设施，需要比较完善的产业体系。
“中国有能力、有优势，发达国家有先进技术和管理经验，发展中国家有市场，”徐绍史称，“结合在一起，就能大范围深度推动国际产能和装备合作。”
至于怎么推进，他认为首先要建立政府间、企业间的合作机制，其次要有框架方案，解决怎么做、做什么的问题；第三要有明确的项目清单，最后还要有融资安排。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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