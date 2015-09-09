中国将加大定向经济调控 人民币无持续贬值基础--李克强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日 - 中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。
李克强会见达沃斯论坛企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。
“我们不会为一些经济指标的短期波动而起舞，但我们也不会掉以轻心，而是适时适度预调微调，加大定向调控的力度...中国政府有能力，保持经济中高速增长、迈向中高端水平。”李克强表示。
他指出，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好。今年上半年中国经济增长7%，在世界主要经济体中居前列。上半年城镇调查失业率在5.1%左右，新增城镇就业人数在700万以上，也证明了中国经济运行保持在合理区间。
不过另一方面稳中也有难。因为中国正在努力推进以结构性改革带动结构性调整。在这个过程中，由于发展动能转换，一些经济指标在月度、季度间发生波动，是难免的。不仅今年有，去年、前年都有，但经济仍然处于合理区间。
**人民币不存在持续贬值基础**
对于人民币贬值引发汇率战的担忧，李克强表示，自本届政府成立以来，人民币实际有效汇率已经上升了15%，由于许多国家的货币兑美元大幅下跌，国际市场的趋势致使中国调整人民币汇率中间价报价机制，但也只是小幅微调。
“坦率地讲，人民币汇率小幅回调以后，目前已基本保持稳定。因为人民币不存在持续贬值的基础，”李克强指出。
他称，中国经济运行在合理区间，有比较充足的外汇储备，而且货物贸易的顺差还在增加，这都表明人民币汇率能够在合理、均衡的水平上保持基本稳定。
而且，他表示中国不希望通过人民币贬值来刺激出口，这不符合结构调整的方向，更不愿意看到“货币战”在世界发生，中国作为一个和世界高度融合的主要经济体，如果真的发生了“货币战”对中国只有害、少有利。
对于最近金融市场波动，他称有关方面此前采取措施稳定中国资本市场，防范住了系统性金融风险，下一步会继续推进发展多层次的资本市场，也会继续推进金融体制改革，放宽民营银行准入，外资有序地进入和中方的合作等措施都会陆续推出。
他认为对中国政府债务引起很大风险是多虑了，至于说到中国的政府债务，风险是可控的，因为债务率水平还是比较低的。中央政府的债务不到GDP的20%，地方政府债务中70%以上是投资性的、有回报的。何况现在还在规范地方债务的发行，开正门、堵后门。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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