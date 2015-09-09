中国将加大定向经济调控 人民币无持续贬值基础--李克强

路透北京9月9日 - 中国国务院总理李克强周三在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。

李克强会见达沃斯论坛企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。

“我们不会为一些经济指标的短期波动而起舞，但我们也不会掉以轻心，而是适时适度预调微调，加大定向调控的力度...中国政府有能力，保持经济中高速增长、迈向中高端水平。”李克强表示。

他指出，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好。今年上半年中国经济增长7%，在世界主要经济体中居前列。上半年城镇调查失业率在5.1%左右，新增城镇就业人数在700万以上，也证明了中国经济运行保持在合理区间。

不过另一方面稳中也有难。因为中国正在努力推进以结构性改革带动结构性调整。在这个过程中，由于发展动能转换，一些经济指标在月度、季度间发生波动，是难免的。不仅今年有，去年、前年都有，但经济仍然处于合理区间。

**人民币不存在持续贬值基础**

对于人民币贬值引发汇率战的担忧，李克强表示，自本届政府成立以来，人民币实际有效汇率已经上升了15%，由于许多国家的货币兑美元大幅下跌，国际市场的趋势致使中国调整人民币汇率中间价报价机制，但也只是小幅微调。

“坦率地讲，人民币汇率小幅回调以后，目前已基本保持稳定。因为人民币不存在持续贬值的基础，”李克强指出。

他称，中国经济运行在合理区间，有比较充足的外汇储备，而且货物贸易的顺差还在增加，这都表明人民币汇率能够在合理、均衡的水平上保持基本稳定。

而且，他表示中国不希望通过人民币贬值来刺激出口，这不符合结构调整的方向，更不愿意看到“货币战”在世界发生，中国作为一个和世界高度融合的主要经济体，如果真的发生了“货币战”对中国只有害、少有利。

对于最近金融市场波动，他称有关方面此前采取措施稳定中国资本市场，防范住了系统性金融风险，下一步会继续推进发展多层次的资本市场，也会继续推进金融体制改革，放宽民营银行准入，外资有序地进入和中方的合作等措施都会陆续推出。

他认为对中国政府债务引起很大风险是多虑了，至于说到中国的政府债务，风险是可控的，因为债务率水平还是比较低的。中央政府的债务不到GDP的20%，地方政府债务中70%以上是投资性的、有回报的。何况现在还在规范地方债务的发行，开正门、堵后门。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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