中国“七五”至“十二五”规划主要目标一览

路透北京9月10日 - “十三五”（2016-2020年）是中国深化改革的关键时期。中国共产党十八届五中全会定于今年10月召开，研究包括关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。

这是实现第一个百年目标即全面建成小康社会的最后一个五年规划，也是本届政府执政以来的第一份规划。

国家主席习近平5月底讲话首次描述“十三五”十大规划目标，保持经济增长仍然是第一要务，转方式、调结构、促创新、加快农业现代化等紧随其后。

“要努力在保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展、加快农业现代化步伐、改革体制机制、推动协调发展、加强生态文明建设、保障和改善民生、推进扶贫开发等方面取得明显突破，”习近平称。

以下是中国“七五”至“十二五”规划主要目标一览：

**十二五规划（2011-2015年）**

--经济较快发展，GDP年均增长7%，城镇新增就业4,500万人，城镇登记失业率控制5%以内，价格总水平基本稳定。

--结构调整取得重大进展，工业结构继续优化，战略性新兴产业发展取得突破，服务业增加值占国内生产总值比重提高４个百分点。

--改革开放不断深化，财税金融、要素价格、垄断行业等重要领域和关键环节改革取得明显进展，政府职能加快转变，政府公信力和行政效率进一步提高。

--单位国内生产总值能源消耗降低16%。

--城镇化率提高4个百分点，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长7%以上。

--耕地保有量保持在18.18亿亩，森林覆盖率提高到21.66%。

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**十一五规划（2006-2010年）**

--国内生产总值年均增长7.5%，实现人均国内生产总值比2000年翻一番。城镇新增就业和转移农业劳动力各4500万人，城镇登记失业率控制在5%。价格总水平基本稳定。

--产业结构优化升级，服务业增加值占国内生产总值比重和就业人员占全社会就业人员比重分别提高3个和4个百分点。

--自主创新能力增强，研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重增加到2%，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。

--市场经济体制比较完善，行政管理、国有企业、财税、金融、科技、教育、文化、卫生等领域的改革和制度建设取得突破。

--单位国内生产总值能源消耗降低20%左右。

--城镇化率提高到47%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长5%。

--耕地保有量保持1.2亿公顷，森林覆盖率达到20%，生态环境恶化趋势基本遏制。

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**十五规划（2001-2005年）**

--经济增长速度预期为年均7%左右，人均国内生产总值达到9,400元。五年城镇新增就业和转移农业劳动力各达到4,000万人，城镇登记失业率控制在5%左右。价格总水平基本稳定。

--产业结构优化升级，国际竞争力增强，2005年第一、二、三产业增加值占国内生产总值的比重分别为13%、51%和36%，从业人员占全社会从业人员的比重分别为44%、23%和33%。

--2005年全社会研究与开发经费占国内生产总值的比例提高到1.5%以上，科技创新能力增强。

--森林覆盖率提高到18.2%，主要污染物排放总量比2000年减少10%。

--城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长5%左右。

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**九五规划（1996-2000年）**

--到2000年，将在人口比1980年增长3亿左右的情况下，实现人均GDP比1980年翻两番，基本消除贫困现象，人民生活达到小康水平。

--加快现代企业制度建设，初步建立社会主义市场经济体制。

--加大改革力度，理顺经济关系，推动科技进步，调整产业结构，提高经济效益。

--同时并制定2010年远景目标，即实现GDP比2000年翻一番，形成比较完善的社会主义市场经济体制，进一步推进经济管理体制和运行机制的规范化、法制化，更好的优化资源配置。

--实现九五和2010年奋斗目标，关键是实现两个根本性转变，一是从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是从粗放型向集约型增长方式转变。

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**八五规划（1991-1995年）**

--八五规划是在80年代治理整顿经济环境的背景下制定，但1992年邓小平南巡讲话和党的十四大后，经济发展态势发生巨大变化，因此中共十四大二次会议又通过了关于调整“八五”计划若干指标的建议。

--经济平均增速原定为6%，调整为8-9%；第一、二、三产业原定年均增速分别为3.2%、5.6%和9%，调整为3.5%、10%左右和10%以上。

--出口贸易额拟按年均增长13%考虑，到1995年出口额为1,150亿美元；深化外贸体制改革。

--原计划五年吸引外商直接投资170亿美元，调整为350亿美元以上。

--全国铁路新线建成里程原计划安排6,100公里，调整到6,600公里；全国发电量年均增长速度由原来的5.6%提高到8.2%。

--“八五”后三年要把调整和优化产业结构放到突出地位，加强调整的力度；继续推进金融体制改革，加快财政改革和发展的步伐，加快税利分流和分税制试点。

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**七五规划（1986-1990）**

--工农业总产值年均增长6.7%，GDP年均增长7.5%。

--全国居民人均实际消费水平年均增长5%。

--五年内全社会固定资产投资计划为12,960亿元；到1990年国家财政收入达到2,567亿元。

--每万元国民收入消耗的能源由1985年的12.9吨标准煤下降到1990年的11.4吨标准煤。

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注：以上内容来自中国共产党新闻网。(完)

(整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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