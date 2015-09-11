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中国财经 | 2015年 9月 11日 星期五 15:39 BJT

中国发改委批复新建郑州至万州等三个铁路项目 总投资近1,500亿元

路透北京9月11日 - 为稳增长，中国继续加快投资审批步伐。中国发改委周五批复新建郑州至万州等三个铁路项目，总投资1,427亿元人民币，其中仅新建郑州至万州铁路投资项目总投资1,180.42亿元。

发改委网站刊登的三个项目还包括新建弥勒至蒙自铁路，该项目总投资92亿元；新建大理至临沧铁路项目总投资155.3亿元。

新建郑州至万州铁路旨在完善国家快速铁路网布局，提升西南地区东北向铁路通道运输能力和质量，促进沿线地区经济社会发展。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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