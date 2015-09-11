投资目前稳定但偏弱 调整资本金比例促有效投资--中国发改委（更新版）

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路透北京9月11日 - 中国国家发改委副主任张勇周五表示，投资目前比较稳定但仍偏弱，此次调整项目资本金比例总体上是由高调低，有助于推进有效投资项目建设，加快补上公共产品、公共服务及其他发展“短板”。

他在国新办例行吹风会上表示，当前经济下行的压力比较大，同时全球经济的状况也是复杂，增长乏力。如何进一步发挥投资的带动作用，是促进经济运行保持在合理区间的重要手段。

“就投资而言，目前比较稳定，但处于一个相对偏弱的走势，1-7月份同比是11.2%，1-8月份大体上还能够保持在这个水平上。”

国务院9月1日常务会议决定，调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化，包括将关系港口、沿海及内河航运、机场等领域固定资产投资项目最低资本金比例要求由30%降为25%，铁路、公路、城市轨道交通项目由25%降为20%。

张勇表示，此次调整和完善项目资本金的比例，总体上是由高调低，但同时也坚持了有扶有控，从结构上调低那些需要发展的项目的资本金比例，同时对那些需要控制的、产能过剩的项目依然保持原有的比例。

他强调，此次调整也要坚持银行独立审贷，调整资本金比例要正确处理市场和政府的关系，绝不是政府代替银行去做决策，因为项目资金来源除了资本金之外更多的是要依靠融资，大部分还是靠银行贷款。

他举例称，资本金确定了之后，往往银行要根据项目的具体情况，可能还会要求更高一些的资本金，有的铁道项目要求60-70%，好路段相对效益更好的项目，资本金比例就可以低；像西部地区，人员比较稀少，运量比较少，项目要求的资本金就比较高，这就要求由银行根据项目实际情况来决定。

月初的国务院常务会议还明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，其中，中央财政通过整合资金出资150亿元。基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。

财政部部长助理许宏才周五表示，正在会同工信部、科技部等有关部门加快筹建国家中小企业发展基金。基金将创新机制，通过多次放大，最终达到8-10倍以上的乘数效应。

“可带动社会资本投入形成1,200-1,500亿元专注于中小企业的投资基金，切实扩大扩大对中小企业的股权投资规模，从而促进破解中小企业投融资瓶颈，建立支持中小企业创新发展的市场化长效运行机制。 ”他在国新办吹风会上称。

中国1-7月固定资产投资同比增长11.2%。1-8月投资数据将于周日(13日)公布，路透此前调查显示，1-8月投资增速料为11.1%。[nL4S1182OA]

国务院总理李克强日前在达沃斯论坛上称，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好；而且一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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