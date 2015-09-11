投资目前稳定但偏弱 调整资本金比例促有效投资--中国发改委（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京9月11日 - 中国国家发改委副主任张勇周五表示，投资目前比较稳定但仍偏弱，此次调整项目资本金比例总体上是由高调低，有助于推进有效投资项目建设，加快补上公共产品、公共服务及其他发展“短板”。
他在国新办例行吹风会上表示，当前经济下行的压力比较大，同时全球经济的状况也是复杂，增长乏力。如何进一步发挥投资的带动作用，是促进经济运行保持在合理区间的重要手段。
“就投资而言，目前比较稳定，但处于一个相对偏弱的走势，1-7月份同比是11.2%，1-8月份大体上还能够保持在这个水平上。”
国务院9月1日常务会议决定，调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化，包括将关系港口、沿海及内河航运、机场等领域固定资产投资项目最低资本金比例要求由30%降为25%，铁路、公路、城市轨道交通项目由25%降为20%。
张勇表示，此次调整和完善项目资本金的比例，总体上是由高调低，但同时也坚持了有扶有控，从结构上调低那些需要发展的项目的资本金比例，同时对那些需要控制的、产能过剩的项目依然保持原有的比例。
他强调，此次调整也要坚持银行独立审贷，调整资本金比例要正确处理市场和政府的关系，绝不是政府代替银行去做决策，因为项目资金来源除了资本金之外更多的是要依靠融资，大部分还是靠银行贷款。
他举例称，资本金确定了之后，往往银行要根据项目的具体情况，可能还会要求更高一些的资本金，有的铁道项目要求60-70%，好路段相对效益更好的项目，资本金比例就可以低；像西部地区，人员比较稀少，运量比较少，项目要求的资本金就比较高，这就要求由银行根据项目实际情况来决定。
月初的国务院常务会议还明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，其中，中央财政通过整合资金出资150亿元。基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。
财政部部长助理许宏才周五表示，正在会同工信部、科技部等有关部门加快筹建国家中小企业发展基金。基金将创新机制，通过多次放大，最终达到8-10倍以上的乘数效应。
“可带动社会资本投入形成1,200-1,500亿元专注于中小企业的投资基金，切实扩大扩大对中小企业的股权投资规模，从而促进破解中小企业投融资瓶颈，建立支持中小企业创新发展的市场化长效运行机制。 ”他在国新办吹风会上称。
中国1-7月固定资产投资同比增长11.2%。1-8月投资数据将于周日(13日)公布，路透此前调查显示，1-8月投资增速料为11.1%。[nL4S1182OA]
国务院总理李克强日前在达沃斯论坛上称，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好；而且一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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