中国8月信贷及社融数据显融资需求仍不振 政策放松步伐将延续

路透上海9月11日 - 中国8月M2增速与上月持平，当月新增人民币贷款虽创历史同期新高但低于预期，结合企业户中长期贷款乏力以及票据融资延续高增长来看，目前实体经济融资需求仍疲弱，未来政策还需进一步放松。

分析人士认为，未来继续降准降息仍有空间，但此前货币政策虽连续放松，但其效果正逐步减弱，未来财政政策也有必要进一步协同，此外经济疲弱可能将强化人民币贬值预期，如何在货币政策放松中，平衡好汇率的走势亦是重要的课题。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮谈到，以稳增长的目标而言，信贷和社融数据总体上应该说不算太理想，特别是企业户的中长期信贷，连续第二个月维持在1,000亿多一点的水平，与此前2,000-3,000亿的水平相去甚远，

“这和我们的感受也是一致的，之前分行报上来的需求都是很弱的；表明在一系列刺激举措之下，企业的投资意愿仍然极度低迷，这使得四季度的经济前景不甚乐观。”他认为。

中国央行周二公布数据显示，8月新增人民币贷款8,096亿元，此前路透调查中值为9,000亿元；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。

民生证券固定收益分析师李奇霖指出，8月数据亮点不多，新增贷款中无论是企业短期贷款还是中长期贷款均表现平平，企业融资需求依旧不强，银行持续在通过票据融资完成信贷额度，也反映了银行避险的心态。高频数据观测房地产销售金九银十不太给力，本月新增的2,800余亿居民中长期贷款后续还有下降压力。

他并谈到，8月末M2同比增长13.3%，其中非银行业金融机构存款减少7,956亿元，可能是因为股票市场流动性恢复，救市的部分资金退出。将数据转化为金融资产端来分析，M2持续维持在13.3%可能与财政存款少增（财政支出力度增大），债券市场活跃企业债净融资扩张以及基建投资稳增长背景下信用派生加快有关。

央行数据亦显示，初步统计的8月社会融资规模增量为1.08万亿元，分别比上月和去年同期多3,404亿元和1,276亿元；其中对实体经济发放的人民币贷款增加7,756亿元，同比多增753亿元。

浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/suc65w

**政策仍需放松，汇率政策费思量**

另外值得关注的是，8月非银行业金融机构贷款减少546亿元，而7月因证金公司股灾救市因素影响，当月非银行业金融机构贷款大幅增加了8,864亿元。

交通银行金融研究中心高级研究员陈冀博士表示，新增非银行业金融机构贷款明显下降，由此可见8月维持资本市场信心的资金并没有大规模的从银行体系拆借。

中国7月新增人民币贷款创14,800亿元的逾六年新高，M2增速亦创一年新高，远超央行年初12%目标。M2增速扩大系受前期降准释放流动性影响，而证金公司股灾救市资金则为推升当月新增贷款虚高主要原因，剔除这一因素，显示实体经济需求仍旧疲弱态势不改。

刘东亮认为，接下来继续放松还是肯定的，但是很明显单纯的货币政策放松已经不足以刺激需求了，要么是靠财政政策，要么是靠汇率政策，而且财政政策现在也看不到有什么空间，中央财政赤字率是近年来的新高，地方债务的置换今年也是在以超出市场预期的速度推进。

“现在就只剩下汇率政策没动了，即使央行在不断的干预，但经济这个样子，大家对贬值预期是不会消失的，索性就动一动算了。”他称。

德国商业银行中国经济学家周浩亦谈到，政策还是会保持宽松，但要在利率和汇率之间取得平衡，对贬值的担忧可能会导致货币政策宽松力度受限。

受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。

中国国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。

财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。(完)

(采写 路透中文部；撰写 边竞；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。