精准调控扩投资 第二批专项建设基金预计9月底前投放--中国发改委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月14日 - 在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委周一表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。
据发改委网站刊登的新闻稿，发改委联合国家开发银行、农业发展银行召开全国促投资稳增长电视电话会议。会议称今年以来为应对经济下行压力，着力推进十项重大举措，加大投资力度。
“通过发行债券筹集资金设立专项建设基金，直接注入项目资本金，支持看得准、有回报、不新增过剩产能的重点领域建设。”会议表示。
会议表示要充分发挥中央政府投资的引导带动作用。今年4,776亿元人民币中央预算内投资上半年已基本下达完毕，带动各类资金加大对“三农”、保障性安居工程、重大基础设施、生态环保和社会事业发展等方面的投入，新增的中央投资半个月内就下达到地方。
会议称，通过迅速投放专项建设基金等十大举措，1-8月，基础设施投资增长18.4%，对整体投资的贡献率达27.7%，比去年同期上升5.7个百分点，是制造业、房地产、基础设施三大投资领域中唯一贡献率上升的领域，起到了“稳定器”的关键作用。
未来要突出抓好专项建设基金投资工作，充分发挥投贷结合、债贷组合效应；积极推进公用事业和基础设施价格改革，努力推动政府和社会资本合作。
同时，持续加大政府投资力度；制定三年滚动投资计划，加强重大项目储备库建设。持续推进投融资体制改革，打通金融资金向实体经济流动渠道。
尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。