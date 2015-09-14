精准调控扩投资 第二批专项建设基金预计9月底前投放--中国发改委

路透北京9月14日 - 在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委周一表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。

据发改委网站刊登的新闻稿，发改委联合国家开发银行、农业发展银行召开全国促投资稳增长电视电话会议。会议称今年以来为应对经济下行压力，着力推进十项重大举措，加大投资力度。

“通过发行债券筹集资金设立专项建设基金，直接注入项目资本金，支持看得准、有回报、不新增过剩产能的重点领域建设。”会议表示。

会议表示要充分发挥中央政府投资的引导带动作用。今年4,776亿元人民币中央预算内投资上半年已基本下达完毕，带动各类资金加大对“三农”、保障性安居工程、重大基础设施、生态环保和社会事业发展等方面的投入，新增的中央投资半个月内就下达到地方。

会议称，通过迅速投放专项建设基金等十大举措，1-8月，基础设施投资增长18.4%，对整体投资的贡献率达27.7%，比去年同期上升5.7个百分点，是制造业、房地产、基础设施三大投资领域中唯一贡献率上升的领域，起到了“稳定器”的关键作用。

未来要突出抓好专项建设基金投资工作，充分发挥投贷结合、债贷组合效应；积极推进公用事业和基础设施价格改革，努力推动政府和社会资本合作。

同时，持续加大政府投资力度；制定三年滚动投资计划，加强重大项目储备库建设。持续推进投融资体制改革，打通金融资金向实体经济流动渠道。

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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