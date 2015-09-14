独家：中国政府收回高达一万亿元的地方财政存量资金--消息

路透北京9月14日 - 消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。

资金大量闲置现象，印证了一些经济学家的看法，即今年中国官方投资增长太过缓慢。在当局反腐之际，资金遭到闲置，与官员不愿投资大型项目心态有关。

“过去地方政府要钱，但政府给了钱后却没人动，”接近政府的一位消息人士称。

由于未经授权接受媒体采访，两位接近政府的消息人士均不愿具名。

“由于投资未能实现，这些资金将重新分配，”上述消息人士补充称。他没有详细介绍将如何处理这些资金。

消息人士称，收回的资金将用于支付其他投资。中国经济增幅似乎越来越有可能跌破7%。

支出增长疲弱可能会给中国带来较大负面影响，中国政府一些经济学家认为，投资是提振短期经济活动的最佳方式。

1万亿元人民币存量资金约相当于中国2015年预期政府总开支的6%。

路透记者未能立即联系到财政部对此予以置评。

**打击贪腐的副作用**

作为中国政府在2013年底提出雷厉风行改革的一部分，中国正在推行其史上最为激进的反贪腐行动，包括一名位高权重的前国家安全主管等人因此落马。

尽管此举受到公众欢迎，但也造成了阻却投资的副作用，因那些不希望淌入浑水的官员选择提早退休，或者是对于审批重大项目存在顾虑。

这令北京当局感到不满，之前中央政府一再扬言要以收回未使用的地方政府预算来作为对拖延的处罚。汇丰银行5月时估计，过去几年中国未使用的财政资金达3.8万亿元人民币。

与领导层有联系的第二名消息人士称，“由于查缉贪腐，多数地方官员都不作为。”

官方数据显示，今年前六个月投资占中国经济成长比重略超过三分之一。

周末公布的数据显示，中国经济持续疲软。8月投资及制造业产出增长均低于预估，暗示中国需要推出更多政策来提振经济。(完)

(编译 于春红/刘秀红/张明钧; 审校 蔡美珍/屈桂娟/李春喜)

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