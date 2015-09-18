中国经济长期稳定向好 有能力保持人民币汇率在均衡水平--张高丽

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月18日 - 中国国务院副总理张高丽周五表示，中国经济保持在合理的区间，长期稳定向好的基本面没有改变，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡水平。
中新社援引张高丽在第12届中国-东盟博览会上的主旨演讲称，当前中国经济仍面临下行压力，但中国经济的韧性好、潜力大，有巨大的回旋余地，中国还有比较充裕的外汇储备。
“我们有信心有能力保持中国经济持续健康发展，有信心有能力保持人民币汇率在合理均衡的水平上，有信心有能力建设公开透明、长期稳定、健康发展，不断与国际接轨的资本市场。”他在演讲中表示。
他强调，中国经济发展进入新常态，正从高速增长转为中高速增长，从要素投资驱动转向创新驱动。今年以来，中国经济保持在合理区间，呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。
张高丽称，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在区间调控基础上加大定向调控力度，加快简政放权、放管结合、优化服务，促进中国经济保持中高速增长，迈向中高端水平，使中国经济沿着绿色低碳循环的道路前进。
在对外开放方面，他表示，中国未来将进口更多商品和服务，更大规模扩大对外投资合作。
国家主席习近平周四表示，当前中国经济放缓是转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果，中国经济仍然拥有巨大的潜能，完全有条件长期保持中高速增长。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。