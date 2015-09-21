通用电气董事长称仍对中国经济持乐观态度

路透新德里9月21日 - 通用电气(GE.N)董事长伊梅尔特（Jeff Immelt）周一称，中国仍在增长轨道上，他并不像其他人对中国经济那么悲观。

“我不像其他人那么悲观……我切实地看到了增长，”他在新德里告诉记者。

数据不佳、股市震荡以及人民币汇率贬值让人担心中国经济放缓程度可能甚于稍早预期。（完）