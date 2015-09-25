中国发改委：停车场建设投资规模约3万亿元 鼓励多形式融资

路透北京9月25日 - 中国国家发展和改革委员会副主任连维良周五称，推进停车场建设有利于促进有效投资，规模约3万亿元人民币；融资方面，鼓励企业债等多种形式直接融资以及金融机构信贷支持。

他在国新办国务院政策例行吹风会上指出，推进停车场建设具有综合的经济社会效益；每年需新增停车位约3,000万个，不同形式停车位建设成本5-20万元不等，有的甚至更高，投资规模约3万亿元。

“据测算，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1:0.8，中小城市约为1:0.5，而发达国家的水平约为1:1.3，我国停车位缺口超过5,000万个。新增需求加上历史欠账，需要建设的停车泊位规模越来越大。”他指出。

周三召开的国务院常务会议部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%，大型公共建筑物、公共停车场不低于10%；并放宽准入，鼓励民间资本以独资、PPP(政府和社会资本合作)等方式参与。

在投融资方面，连维良称，停车场建设是非常适合PPP的项目领域，国家层面还要通过专项基金的形式对资本金给予支持；不过，解决资本金问题之后，还要解决融资问题。此次，国家鼓励企业通过发行债券方式直接融资，也鼓励金融机构以各种方式提供信贷支持。

“在发债直接融资方面，目前面临比较好的市场机会，而且这方面可使用的产品品种也比较多，包括项目收益债、可续期债券等债券方式；而且对于停车场建设，今年还专门设计了停车场专项债券的办法，降低了停车场项目发行债券的门槛。”他说。

对于停车场建设项目吸引社会资本，国家能源局副局长郑栅洁指出，要给予财政支持，准备申请中央预算内的资金支持，研究制定财政奖励的办法；同时给企业盈利的空间，包括允许合理收费，鼓励众筹等创新的商业模式来开展增值服务等；在建立资金保障体系方面，国家安排专项建设基金支持，探索利用基本养老保险基金的投资，推动设立融资担保基金。

保障项目商业吸引力上，连维良表示，允许在不改变土地用途和使用权属的前提下，将部分建筑面积用作便民商业服务设施，收益用于弥补停车场建设和运营资金不足。此外，充分发挥价格杠杆的作用，缩小政府定价范围，对政府和社会资本合作建设的停车场，按照合理盈利原则，由投资者协议确定收费标准。

他并称，不同城市停车难问题既有共性原因，又有不同情况，不同规模城市解决交通问题也应当有不同的路径和办法，因此，要因城施策，借鉴国际经验，合理制定不同城市停车场供给策略。（完）