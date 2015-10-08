中国用电量货运量与经济增长现背离 反映结构调整积极变化--统计局

路透北京10月8日 - 近年来中国经济增长与用电量、铁路货运量指标变动之间的关系引起广泛关注。

人民日报周四发表国家统计局局长王保安文章指出，在经济发展新常态下，经济增长与用电量、铁路货运量指标之间的弹性系数正在发生新的变化，一定程度上的背离恰恰反映了结构调整和转型升级取得积极进展。

“经济增长与用电量、铁路货运量的关系，在新常态下被赋予了新的内涵，它们之间弹性值虽然出现了新的变化，但其内在逻辑性没有改变，”文章称，“总体上不是对指标运用的否定，而恰恰是经济进入转型发展新阶段后结构调整取得积极进展的客观反映。”

王保安指出，用电量增速放缓是服务业比重提高、工业转型升级加快和能源利用效率提高的结果。

2012年以来中国经济发展正在由工业主导向服务业主导加快转变，服务业占比超过第二产业成为第一大产业。而在工业增长放缓而服务业保持较快发展的情况下，单位GDP（国内生产总值）用电量趋于减少。

2014年第三产业增加值比重为48.1%，比2010年提高3.9个百分点。初步测算，如果仅考虑经济结构变化的影响， 2014年单位GDP用电量比2010年减少5.4%左右。

目前高耗能行业用电量占工业用电量的60%以上，初步测算，高耗能行业增加值比重下降，影响2014年单位工业增加值用电量比2010年减少4.8%左右；与此同时，由于技术进步导致用电效率提升，据初步测算，这影响2014年全行业用电量比2010年下降4.1%左右。

“铁路货运量下降是经济结构调整、能源结构优化、运输方式多元化以及生产力区域布局改善的结果，”王保安继续称，随着经济进入新常态，多数大宗原材料进入产能调整期，大宗原材料运输需求大幅减少，铁路货运量进入下降通道。

他透露，初步测算，铁路货运量下降主要是由煤炭和钢铁等“黑货”运量下降引起的，“黑货”货运量自2012年起连续三年下降，今年1-8月运量进一步下降11.2%，导致铁路货运量下降9.8个百分点。

此外，能源消费结构优化也减少了铁路煤炭货运需求，2014年中国煤炭消费量比上年下降2.9%，为10多年来首次出现下降；同期，煤炭货运量同比下降2.3%，影响铁路货运量下降1.2个百分点；今年1-8月煤炭货运量下降11.4%，影响铁路货运量下降6.1个百分点。

王保安指出，随着中国经济发展进入新常态以及国内外经济环境的深刻变化，要素资源禀赋条件逐渐改变，中国经济结构调整和发展转型逐步加快，使得在高增长时期形成的各种指标的关系发生了历史性的、趋势性的、规律性的改变，而这种改变恰恰是增速换挡、结构优化、动力转换的客观反映，符合宏观调控和政策目标的方向。

“必须发展地、辩证地、客观全面地看待经济增长与用电量等部分指标关系出现的新变化，看到其背后的阶段性特征和经济结构调整的积极变化，从而科学判断经济形势，”他说。（完）

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