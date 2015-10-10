汪洋：促进优势产品开拓国际市场 协调新商业模式

路透北京10月10日 - 为实现外贸稳增长和结构调整，中国国务院副总理汪洋称，要整合政策资源，放大政策效应，引导外贸增长潜力大的地区加速发展，促进优势产品开拓国际市场，抓紧协调新型商业模式试点遇到的突出问题。

汪洋日前在杭州调研及召开座谈会讲话称，受外需萎缩、内需放缓、价格下跌等多重因素影响，今年外贸工作出现多年少有的困难，目前下行压力依然很大，但进出口运行基本面并没有改变，国际市场份额仍在上升。

“中国外贸正处于动力转换、积蓄力量的关键阶段，仍具备综合竞争优势和持续发展的基础。要着力破解制约外贸发展的深层次矛盾，把当前形势之危转化为长远发展之机。”新华社引述他称。

汪洋强调，要在清理进出口环节收费、拓宽外贸融资渠道、促进贸易便利化等方面迅速出台一批见效快、能管用的硬招。要抓紧协调跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新型商业模式试点遇到的问题。

他要求进一步明确跨境电子商务发展模式，把促进产业发展作为工作重点，把做大做强B2B作为主攻方向，大力培育新型产业贸易服务链，创新监管方式，加大政策支持。

路透综合30家机构预测中值结果显示，9月出口同比跌幅将继续扩大至6.3%，进口同比跌幅亦将进一步扩大至15%。（完）