汪洋：促进优势产品开拓国际市场 协调新商业模式

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月10日 - 为实现外贸稳增长和结构调整，中国国务院副总理汪洋称，要整合政策资源，放大政策效应，引导外贸增长潜力大的地区加速发展，促进优势产品开拓国际市场，抓紧协调新型商业模式试点遇到的突出问题。
汪洋日前在杭州调研及召开座谈会讲话称，受外需萎缩、内需放缓、价格下跌等多重因素影响，今年外贸工作出现多年少有的困难，目前下行压力依然很大，但进出口运行基本面并没有改变，国际市场份额仍在上升。
“中国外贸正处于动力转换、积蓄力量的关键阶段，仍具备综合竞争优势和持续发展的基础。要着力破解制约外贸发展的深层次矛盾，把当前形势之危转化为长远发展之机。”新华社引述他称。
汪洋强调，要在清理进出口环节收费、拓宽外贸融资渠道、促进贸易便利化等方面迅速出台一批见效快、能管用的硬招。要抓紧协调跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新型商业模式试点遇到的问题。
他要求进一步明确跨境电子商务发展模式，把促进产业发展作为工作重点，把做大做强B2B作为主攻方向，大力培育新型产业贸易服务链，创新监管方式，加大政策支持。
路透综合30家机构预测中值结果显示，9月出口同比跌幅将继续扩大至6.3%，进口同比跌幅亦将进一步扩大至15%。（完）
(发稿 张晓翀； 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。