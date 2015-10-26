中国经济不存在失速风险 实现全年经济发展主要目标有保证--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，三季度经济数据出现一定波动，并不意味着经济出现了趋势性下滑，中国不存在失速风险，实现全年经济发展主要目标有保证。
人民日报周一刊登其署名文章称，下一步积极财政政策要更有力度， 稳健货币政策要更加注重松紧适度。财政政策方面，可以进一步采取减税降费措施，可以加大包括基础设施建设、民生工程建设在内的公共产品、公共服务投资力度，尤其是加强PPP（政府和社会资本合作）项目的落地。
稳健的货币政策要更加注重松紧适度。从货币政策看，由于物价走势平稳，企业尤其是中小企业融资难现象依然比较普遍，因此在适当的时候进一步降准降息可能是有益的。
“经济没有出现趋势性下降， 实现全年经济发展主要目标有保证。”文章指出。
他称，第三季度经济延续了近年来增长速度温和回落、结构分化日趋明显的特征。从增量上来看，前三季度，按2014年不变价计算的GDP（国内生产总值）增量延续了2013年以来温和回升的态势。在经济增速呈现“L”形平稳放缓的同时，经济增量已经走出了一个平缓的“U”形反弹趋势。 继今年一、二季度经济增速在去年全年7.3%的水平上回落至7%以后，中国三季度经济增速首次回落至7%以下，为6.9%，是2008年国际金融危机以来的最低增速。
中国央行上周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。同时并放开存款利率上限。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。