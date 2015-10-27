综述：经济刺激旧模式已行不通 重塑中国金融体系化解经济增长困局

作者 张金栋

路透上海10月27日 - 尽管中国采取了一系列刺激措施，但中国经济增速仍在不断下滑，而且下行压力难消，此前行之有效的措施近期似乎效果寥寥；专家认为，单纯靠扩张货币、信贷，通过信贷方式加大投资刺激经济增长的旧模式已行不通，解决过度货币投放和实体经济增速出现的明显分离，应重塑中国的金融体系。

中国人民银行上海总部调查研究统计研究部主任王振营在上海举办的2015中浦蓝宝石金融高峰论坛上表示，最近二三十年中国经济保持高速增长，宏观调控的主要手段就是通过投资拉动，而大量的贷款引来的过度流动性也成为当前经济转型升级的深层困难。

“把中国的经济比作一个人的话，如果说他怎么吃兴奋药都打不起精神来，一定是重病。”王振营称，“现在是中国经济流动性过剩综合症。这种流动性过剩会对中国的经济产生一系列的破坏作用。”

数据显示，今年前三季度人民币贷款新增贷款97,826亿元，同比增长30%，如果算上外币贷款，超过10万亿，但不管是经济增速还是企业的利润，亦或者消费出口，全都下滑。

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值，9月投资快速下滑，工业低位徘徊，唯有消费成为中流砥柱。中国经济在承受去产能及结构转型之痛，同时服务业等经济支撑力量也在增强。

王振营无不担忧的指出，“如果我们不推相应改革的大措施，中国经济很有可能在最近的几年里面就会爆发大规模的金融危机。”

**病灶：人民币实际有效汇率过高**

对于货币增速超20%，但其他各项实体经济指标没有一个有快速上涨的表现，令各方都感到困惑，对此王振营认为，人民币有效汇率持续升值或者整体保持温和的升值状态，会直接影响到所有政策的最后结果。

过去长达20-30年来中国采取的宏观调控措施就是，一旦出现出口减弱，就会采取用投资拉动的方式来弥补，恰恰支撑这种投资的主要方式是来自贷款，而一旦过多的货币被创造，各种问题就会接踵而至。

“每一次信贷扩张，为了解决现存的困难，就会扩大投资，扩大信贷，最终转为随后通过CPI和各种成本价格的上涨，导致人民币实际有效汇率上涨，”王振营解释称，“而实际有效汇率上涨会进一步压缩中国商品的竞争力，从而又会陷入中国商品出口的困难。”

他并指出，每一轮的循环大约要三年时间，因此每一次扩大银行贷款，就会预示着中国经济三年内更困难的境地。“我们的前三季度新增银行贷款将近10万亿了，预示着在一两年内将会有更困难的境地。”

因为货币被创造之后只有两个去处，产生需求那就是CPI的通胀，通胀则直接提高了人民币的有效汇率。而如果货币没有推高物价，不提高CPI，过多的流动性则会引发各种资产泡沫滋生，包括房价、前期的股市以及各种怪现象，包括炒作农产品甚至中药。

“我们每个中国人在国内买东西都感觉到贵，只要到国外都感觉到便宜，实际上就是实际有效汇率太高的表现。”他称。

**药方：短期减税中期重构金融体系**

中国经济面临的问题并非不可救药，王振营指出，只要“积极治疗”，中国还是可以实现由经济大国向强国的转变，或者跨越中等收入的陷井。

他指出，当前中国的竞争力并没有那么高，相比东南亚国家，他们的生活成本相对低很多，因此短期的措施是应急需要的方式就是给企业减税，这是最为立竿见影的措施，而如果不减税，会有更多的企业面临倒闭。

“如果我们再拖，不管有多少大众创业，都没有办法抵住有很多倒下来。”王振营说，“深层问题是我们的金融体系导致货币过度创造引起的最终的结果。”

王振营认为，中长期从根本上来解决中国经济的问题，就必须重新改造中国的金融体系，把目前以银行为主导的，负债融资为主要的融资方式的特征，尽快移植成以股权投资为主导的，以资本市场为主体，以股权融资为主要方式的金融体系。

他并指出，实现这种方式需要有好多法律方面彻底的修改，包括《商业银行法》。应允许银行持有股权，现在商业银行没有办法以股权的方式参与到企业的运行当中，这个方面已经有成功经验，就是德国。

同时，还需要大力的发展场外的资本市场，包括区域的资本市场。而这个方面，现在银监会对于33家的股权交易中心限制太多，使他们根本无法发挥作用。（完）