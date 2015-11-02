中国国务院：多措并举促经济中高速增长 加大定向调控力度

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月2日 - 中国国务院在五中全会闭幕后召开党组会议称，要多措并举，促进经济中高速增长，坚持在区间调控基础上加大定向调控力度，扩大有效投资和消费，稳定外贸发展，保持经济运行在合理区间。
中国政府网刊登会议内容称，要按照十八届五中全会的决策部署，坚持发展第一要务，推进改革开放，以提高质量和效益为中心，努力实现创新、协调、绿色、开放和共享发展。
会议提出，要不断改革创新，推动经济迈向中高端水平。加大结构性改革力度，加快转方式、调结构，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，深化财税、金融、国企国资等改革。
要把发展基点放在创新上，以大众创业、万众创新激发全社会创造活力，培育发展新动能。大力发展现代服务业和节能环保产业，走绿色节约可持续发展道路，推动经济提质增效升级。
备受关注的中共十八届五中全会上周闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
国务院党组会议称，将启动“十三五”规划起草程序，建立规划纲要起草领导机制。各部门要抓好各专项规划编制，细化实化《建议》提出的目标要求。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。