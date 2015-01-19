路透调查：中国2015年经济增长料进一步放缓 央行有可能降息

图中为北京CBD一景。 REUTERS/David Gray

路透1月19日 - 一项路透调查显示，今年中国经济增长率可能进一步下降，受新增信贷低迷、房地产市场下滑以及全球需求疲软的制约。

路透在1月15日至19日对逾40名分析师进行调查的预估中值显示，中国经济在2015年预计增长7%，明年进一步放缓至6.8%。

周二发布的数据或将显示，中国经济在2014年第四季增长7.2%，为全球金融危机严重时期以来最慢。

中国正处在二三十年以来最严重的下行时期，部分归因于政府努力让经济从高度依赖投资和出口，向依靠消费和服务转型。

目前中国存在房市供给过剩和投资过度的问题。

如果中国第四季增长率符合路透调查的预估中值，这就意味着2014年中国的全年经济增速低于7.5%的政府设定目标，并将创下近25年来最低的年增速。

虽然2014年已经过去，但这将增强对于中国需要进一步放松政策的呼声。

受访的分析师预计，中国央行将在10月之前每季降准两次，每次50个基点，以松绑更多流动性让银行放贷。

去年末中国央行将一年期贷款利率调降至5.6%。分析师预计，央行或将在第二季再次下调指标贷款利率至5.4%。

中国经济进一步放缓，有可能令2015年全球经济复兴面临风险。世界银行称，美国强劲的雇聘和经济活动是目前引领全球经济的“单一引擎”。

的确，路透上周访问的分析师表示，中国及欧元区经济增长低于此前预期，是今年全球经济成长面临的最大风险。

“即便公共部门投资持续且低成本石油进口带来明显好处，但房地产活动降温加上信贷控制举措，凸显出经济成长进一步放缓的风险，”ScotiaBank驻香港分析师Sacha Tihanyi称。

中国实际使用外资(FDI)规模是衡量全球经济健康状况的一个重要指标。2014年全年FDI同比微增1.7%，增速远低于2013年的5.3%。

中国信贷增长亦不及预期，虽然央行去年11月时曾经意外出手降息。这是因为企业的负债水平和不良债务增加，令银行仍不愿意放贷。

一直以来，中国政府依赖信贷手段刺激经济，但经济全面放缓，也抑制了各行业对新贷款的需求。

中国人民银行周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

房地产市场在中国经济约占到15%的比例，该行业由热转冷，冲击到了钢铁、水泥和家具等40个行业的需求，成为拖累国内经济活动的最大单一因素。

消费者通胀预计也将保持在较低水平，很大程度上是由于国内需求不振以及全球能源和大宗商品价格崩跌。

调查显示，2015与2016年的平均通胀率可能分别在2%和2.5%。分析师认为，这也反映了当前正困扰大型经济体的通胀下滑风潮(欧元区物价甚至已经开始下跌)，并可能给经济活动带来威胁。(完)

(编译 王洋/王丽鑫/王兴亚/洪曦; 审校 徐文焰/蔡美珍/艾茂林)

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