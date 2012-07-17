需审慎把握投资力度和方向--人大财经委（更新版）

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 经济缓中趋稳迹象日益明显,但企稳回升基础不稳固
* 进一步提高对经济增速适度回落的承受力
* 稳增长离不开投资,但需把握投资力度和方向
* 坚持房地产调控,通过税收等政策遏制投资
路透北京7月17日电---中国全国人大财经委员会表示,上半年中国经济缓中趋稳迹象日益明显,但目前企稳回升基础尚不稳固.未来需进一步提高对经济增长速度适度回落的承受能力,继续实施积极财政政策和稳健货币政策.
新华社周二援引人大财经委讨论会并称,中国现阶段稳增长离不开投资,但要审慎把握投资力度和方向并注重改善投资结构.
这和国务院总理温家宝的言论一致.他在近期调研后提出,需
"把稳增长放在更加重要的位置",中国经济当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间;当前重在促进投资合理增长,投资要注重投向、结构、质量和效益.
人大财经委亦称,"现阶段稳增长离不开投资,但要审慎把握投资力度和方向,注重改善投资结构,提升投资质量和效益,防止盲目投资加剧产能过剩矛盾和财政金融风险."
此外,要切实落实好结构性减税政策,降低政策门槛,减少审批环节;真正破除民间投资"玻璃门"、"弹簧门"现象;充分利用市场倒逼机制, 坚决淘汰落后产能.
针对房地产调控,人大财经委委员强调,要继续坚持和完善房地产市场调控,坚决抑制投机性需求.
"更多依靠经济手段调控房地产市场,通过税收等政策遏制房地产市场投机;要健全完善房地产金融政策,拓宽市场融资渠道,"报导称.
同时,还要加大中小户型普通住宅供给及其土地供应,利用目前有利时机,加快建立健全房地产市场调控的长效机制和政策体系.
人大财经委并表示,要抓紧推进重要资源能源产品价格改革,理顺煤、电、油等产品价格关系..
国务院总理温家宝近日表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.
国家统计局上周公布数据显示,中国二季度经济增速降至7.6%,虽然创下逾三年新低,但却并没有市场原本担心的那么糟糕.加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方,以及6月信贷逼近万亿元、出口优于预期等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来三四季度有望逐渐回升. (完)
--发稿 赵红梅/宿泱韫;审校 乔艳红
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