李克强：今年5月来主要经济指标稳中向好 将加强定向调控

路透北京6月27日 - 中国国务院总理李克强近日强调，当前中国经济的基本面是好的，5月以来，工业、投资、消费、进出口等主要经济指标稳中向好，就业稳中有升，经济运行处于合理区间，将继续实施区间调控，加强定向调控。

中国政府网周五晚间刊登新闻稿称，李克强会见第四届全球智库峰会外方代表时做出上述表示。

李克强表示，中国将继续实施区间调控，加强定向调控，深化简政放权、放管结合、优化服务等改革，推动大众创业、万众创新，增加公共产品、基本公共服务。

“我们有能力、有条件保持中国经济中高速增长，向中高端水平迈进。”李克强称。

李克强指出，中国经过30多年改革开放和快速工业化，积累了充裕的产能、较强的装备制造能力和比较丰富的发展经验，愿同各国加强分享与合作，共促可持续发展。

为缓解经济下行压力，自去年11月下旬起，中国央行已三次降息，两次调降存款准备金率。最近一次政策放松是5月初，下调基准利率，同时并放宽了存款利率上浮区间。

在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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