中国政策调控工具不少 要引导资金流向实体经济--李克强（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透大连9月10日 - 中国国家总理李克强周四表示，一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，而且中国有相当的金融总量，关键是如何引导资金流向实体经济。
他在大连的2015夏季达沃斯开幕式上称，中国正在采取必要的定向调控、相机调控、精准调控措施，主要是缩小短期波幅，防止产生传导、放大效应。
“中国创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，就像下围棋一样，既落好眼前每个子、有针对性地出招，顶住当前经济下行压力，又要留有后手、谋势蓄势，”他说。
中国年初确定的全年经济增长目标为7%左右，通胀控制在3%左右。上半年国内生产总值（GDP）同比增长7%，新公布的8月CPI涨幅达到2%,创出一年高点。
“我们有能力实现今年中国经济社会发展的主要目标任务。”李克强说道，现在中国经济的走势是缓中趋稳、稳中向好，但稳中有难。经济仍处在合理区间，不会出现硬着陆，“这不是空话”。
李克强重申，只要有比较充分的就业，居民收入增长与经济同步，生态环境不断改善，经济增长速度高一点、低一点都是可以接受的；而且目前正处在新旧动能转换、结构调整期，经济增长有波动是正常现象。
他并表示，中国居民储蓄率高，外汇储备多，有相当的金融总量；池子里的水已经很多，关键是怎么用好这池水，让它动起来、活起来，而且流向实体经济。
“将通过结构性改革的举措，盘活存量，着力挖掘存量资金潜力，优化金融资源配置，”李克强称。
他表示，下一讲将继续放宽民间资本进入金融领域的限制，积极发展民营银行，融资担保和金融租赁。
同时，要完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,继续保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。
中国央行今年7月发出通知，鼓励境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，其向中国央行提交银行间市场投资备案表，即可开展债券市场相关交易。
**推进“双创”和国际产能合作**
“大众创业、万众创新”是中国结构性改革的重要内容，而政府过去一年多来也在持续推进简政放权、减免小微企业税费、建立创投引导基金等。
李克强指出，“双创”是推动发展的强大动力，不仅能催生新供给和新需求，还是扩大就业的有力支撑，是发展分享经济的重要推手。
“目前全球分享经济呈快速发展态势，是拉动经济增长的新路子，”他说，“通过分享、协作方式搞创业创新，门槛更低、成本更小、速度更快，这有利于拓展中国分享经济的新领域，让更多的人参与进来。“
日前中信证券也发布报告指出，近几年中国经济增长持续下行，在传统增长模式难以为继的情况下，需要培育新的增长点，共享经济是值得关注的领域。
中国经济下行压力较大，其中产能过剩是一个严峻现实。而目前世界各国处在不同发展阶段，通过国际产能合作，不仅可以有效对接各方供给与需求，而且可以用供给创新带动需求扩大。
李克强表示，中国愿意多从发达国家购买先进的技术和高端装备，愿意把它和中国的中端装备组合起来，以性价比好的优势适应发展中国家的需求，并且提供合理的融资支持。
“国际金融危机发生以来的实践证明，单靠量化宽松政策难以解决制约增长的结构性障碍，而且可能带来负外部效应，着眼点还是要放在做强实体经济上，”他并重申，中国绝不主张打“货币战”。
国家发改委主任徐绍史昨日在达沃斯论坛上也表示，中国经济基本面是好的，只是目前面临的下行压力还是比较大；中国要抓住机会推动国际产能和装备合作，来化解产能过剩问题。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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