中国政策调控工具不少 要引导资金流向实体经济--李克强（更新版）

路透大连9月10日 - 中国国家总理李克强周四表示，一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，而且中国有相当的金融总量，关键是如何引导资金流向实体经济。

他在大连的2015夏季达沃斯开幕式上称，中国正在采取必要的定向调控、相机调控、精准调控措施，主要是缩小短期波幅，防止产生传导、放大效应。

“中国创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少，就像下围棋一样，既落好眼前每个子、有针对性地出招，顶住当前经济下行压力，又要留有后手、谋势蓄势，”他说。

中国年初确定的全年经济增长目标为7%左右，通胀控制在3%左右。上半年国内生产总值（GDP）同比增长7%，新公布的8月CPI涨幅达到2%,创出一年高点。

“我们有能力实现今年中国经济社会发展的主要目标任务。”李克强说道，现在中国经济的走势是缓中趋稳、稳中向好，但稳中有难。经济仍处在合理区间，不会出现硬着陆，“这不是空话”。

李克强重申，只要有比较充分的就业，居民收入增长与经济同步，生态环境不断改善，经济增长速度高一点、低一点都是可以接受的；而且目前正处在新旧动能转换、结构调整期，经济增长有波动是正常现象。

他并表示，中国居民储蓄率高，外汇储备多，有相当的金融总量；池子里的水已经很多，关键是怎么用好这池水，让它动起来、活起来，而且流向实体经济。

“将通过结构性改革的举措，盘活存量，着力挖掘存量资金潜力，优化金融资源配置，”李克强称。

他表示，下一讲将继续放宽民间资本进入金融领域的限制，积极发展民营银行，融资担保和金融租赁。

同时，要完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,继续保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。

中国央行今年7月发出通知，鼓励境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，其向中国央行提交银行间市场投资备案表，即可开展债券市场相关交易。

**推进“双创”和国际产能合作**

“大众创业、万众创新”是中国结构性改革的重要内容，而政府过去一年多来也在持续推进简政放权、减免小微企业税费、建立创投引导基金等。

李克强指出，“双创”是推动发展的强大动力，不仅能催生新供给和新需求，还是扩大就业的有力支撑，是发展分享经济的重要推手。

“目前全球分享经济呈快速发展态势，是拉动经济增长的新路子，”他说，“通过分享、协作方式搞创业创新，门槛更低、成本更小、速度更快，这有利于拓展中国分享经济的新领域，让更多的人参与进来。“

日前中信证券也发布报告指出，近几年中国经济增长持续下行，在传统增长模式难以为继的情况下，需要培育新的增长点，共享经济是值得关注的领域。

中国经济下行压力较大，其中产能过剩是一个严峻现实。而目前世界各国处在不同发展阶段，通过国际产能合作，不仅可以有效对接各方供给与需求，而且可以用供给创新带动需求扩大。

李克强表示，中国愿意多从发达国家购买先进的技术和高端装备，愿意把它和中国的中端装备组合起来，以性价比好的优势适应发展中国家的需求，并且提供合理的融资支持。

“国际金融危机发生以来的实践证明，单靠量化宽松政策难以解决制约增长的结构性障碍，而且可能带来负外部效应，着眼点还是要放在做强实体经济上，”他并重申，中国绝不主张打“货币战”。

国家发改委主任徐绍史昨日在达沃斯论坛上也表示，中国经济基本面是好的，只是目前面临的下行压力还是比较大；中国要抓住机会推动国际产能和装备合作，来化解产能过剩问题。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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