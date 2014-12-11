合理确定预期目标 货币政策更注重松紧适度--中央经济会议（更新版）

路透北京12月11日 - 旨在为明年定调的中国中央经济工作会议周四闭幕。尽管坚持稳中求进的总基调不改，但在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时，会议亦明确提出，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

新华社援引会议公告并称，要合理确定经济社会发展主要预期目标，保持区间调控弹性，稳定和完善宏观经济政策，继续实施定向调控、结构性调控。切实增强内需对经济增长的拉动力，保持经济中高速增长。

“坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚。”会议称。 会议指出，中国经济运行仍面临困难和挑战，经济下行压力较大，但经济风险总体可控；要保持宏观政策连续性和稳定性，努力保持经济稳定增长。

会议亦提到，化解以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险将持续一段时间，需建立健全化解各类风险的体制机制。

针对明年经济工作的主要任务，会议强调，要促进“三驾马车”（投资、消费和外贸）更均衡地拉动增长，“努力保持经济稳定增长，关键是保持稳增长和调结构之间平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路。”

同时，要积极发现培育新增长点，政府要加快转变职能，使市场在资源配置中起决定性作用；优化经济发展空间格局，完善区域政策，重点实施“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。

此外，要完善农村土地经营权流转政策，搞好土地承包经营权确权登记颁证工作，健全公开规范的土地流转市场。

关于今年经济形势，会议认为，今年以来经济运行处在合理区间，经济结构调整出现积极变化，2014年全年主要目标和任务可望较好完成。

中国政府年初确定今年经济增长目标在7.5%左右，市场普遍预计明年增速目标将下调至7%。统计局数据显示，投资和消费明显回落拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点7.3%，前三季度经济增速则为7.4%。

最新路透季度调查结果显示，今年四季度中国经济增速预计7.3%，全年为7.4%；明年四个季度增速将逐季放缓，分别为7.2%、7.1%、7.0%和6.9%，全年预计为7.1%。

2011年以来中国季度GDP走势图表 link.reuters.com/web33w

**加快推进改革开放**

会议指出，2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，做好经济工作意义重大。因此，会议要求要加快推进改革开放。

“要敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，敢于过深水区，加快推进经济体制改革.，..抓好改革措施落地，狠抓落实，强化责任。”会议称。

要加快包括资本市场改革和民营银行准入在内的九大领域改革，并提高国企核心竞争力，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

面对对外开放出现的新特点，会议提出，要更加积极地促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡，构建开放型经济新体制。

“要完善扩大出口和增加进口政策，提高贸易便利化水平，巩固出口市场份额。要改善投资环境，扩大服务业市场准入，进一步开放制造业。”

会议并称，要推广上海自由贸易试验区经验，努力提高对外投资效率和质量，促进基础设施互联互通，稳步推进人民币国际化。

中央经济工作会议是中国最高级别的经济形势分析和决策会议，将总结当年的经济形势，确定并部署明年的经济工作方向和重点。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。